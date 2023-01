Dj:n Uncle Ray är död

Uncle Ray var baserad i Hong Kong och sände radio utan avbrott i över 70 år. Han intervjuade stjärnor som Beatles, Bee Gees, Ella Fitzgerald och Frank Sinatra och hans radioprogram blev en slags populärkulturell institution som introducerade flera generationer lyssnare till popmusik och blev en språngbräda för nya artisters fortsatta karriär.

2012 tilldelades han en MBE (Member of the most excellent order of the British empire) av det brittiska kungahuset för sitt arbete.

Uncle Ray blev 98 år.