"Tårarna rann när jag filmade"

Amerikansk dokumentärfilmare som bland annat har gjort filmer om det mexikanska knarkkriget ("Cartel land"), syriska aktivister under kriget mot Isis ("City of ghosts") och covidkrisen i USA ("The first wave"). "Retrograde" finns ute nu på Disney+

Heineman har även regisserat spelfilmen "A private war" om journalisten Marie Colvin som dödades i Syrien 2018. Rosamund Pike spelar huvudrollen i filmen.