Kassasuccé när Hanks gör Otto av Ove

"Avatar: The way of water" är fortfarande i täten för amerikansk biofilm. Filmen har dragit in nästan 20 miljarder kronor sedan premiären, och väntas ses av flest även under den amerikanska långhelgen som avslutas med Martin Luther King-dagen på måndagen.

Lite längre ner på helgens topplista för biofilm i USA, på en fjärde plats, hittar vi "A man called Otto".

Filmen har lockat besökare till 2 802 biografer och tros landa på motsvarande över 150 miljoner kronor i intäkter när helgen summeras.

Filmen är i mångt och mycket en kopia av Hannes Holms originalfilm "En man som heter Ove" från 2015, som i sin tur är en tolkning av Fredrik Backmans roman med samma namn från 2012.

Några skillnader är att Tom Hanks bytt ut Rolf Lassgårds Saab mot en Chevrolet och att grannen, som utmanar och mjukar upp huvudrollen, är från Mexiko och inte från Iran.

Den svenska versionen är den tredje mest sedda på bio i Sverige någonsin. 1,7 miljoner biljetter såldes. Filmen gjorde även bra ifrån sig på den amerikanska marknaden efter att den nominerats till Oscarsgalan. Dock inte i närheten av de siffror som den kommit upp i med Hanks i huvudrollen.