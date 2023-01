Ny klassisk musikfestival i Öregrund

I Roslagens famn – Öregrunds musikfestival, äger rum 28–30 juli och det är redan klart att huvudgäst är pianisten Roland Pöntinen, som kommer och spelar i Öregrunds kyrka och European Gramophones Studio.

Familjen Lindberg/Tarrodi har sommarhus på Valudden i Öregrund och Christian Lindberg driver också redan nämnda studio på orten.

"Jag har fått flera erbjudanden under årens lopp om att starta en musikfestival, men har inte haft tid eller möjlighet förrän nu. Och det ska bli kanonroligt", säger Christian Lindberg i ett pressmeddelande.

Årets tema blir Evert Taube och flera verk kommer att uruppföras som går i "Taubes tecken" enligt arrangörerna.

"Här, vid havet, har jag fått mycket av inspiration till mina kompositioner. Bland annat när jag skrev till BBC:s "Last night at the proms", säger Andrea Tarrodi.