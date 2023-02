Den tredje deltävlingen i Melodifestivalen 2023 stundar och sju bidrag ska göra upp om en finalplats i Friends Arena i Stockholm.

Melodifestivalen 2023 – deltävling 3: Startfält med artister och bidrag

Melanie Wehbe tävlar i Melodifestivalen 2023

Bland de som tävlar i Lidköping hittar vi Melanie Wehbe som ställer upp med låten "For The Show".

– Den är väldigt jag, en låt där man lär känna mig som artist. Den går i linje med musiken på min EP Bloom, men är ändå ett nytt kapitel. Det är en cresendo-växande midtempolåt som jag mår bra av. Den är skriven av mig, Herman Gardarfve och David Lindgren Zacharias, har Wehbe tidigare berättat för QX.

För att du ska få lite bättre koll på artisten reder Nyheter24 ut några av de vanligaste frågorna som svenskarna googlar om henne nedan.

Melanie Wehbes ålder – hur gammal är hon?

Melanie Wehbe är född den 2 december 1991, vilket innebär att hon fyller 32 år under vintern 2023.

Melanie Wehbes riktiga namn – vad heter hon?

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Melanie Wehbe är folkbokförd som Melanie Gabriella Hayrapetian.

Vilka låtar har Melanie Wehbe skrivit?

Melanie Wehbe är ett välkänt namn inom musikbranschen, men då som låtskrivare. Genom åren har hon varit med och skrivit flera låtar som tävlat i Melodifestivalen, däribland vinnarlåten "Move" med The Mamas som Wehbe skrev tillsammans med Herman Gardarfve och Patrik Jean.

I Melodifestivalen 2023 har hon inte bara varit med och skrivit sin egen låt "For The Show", utan hon har också varit med och skrivit Wiktorias låt "All My Life (Where Have You Been)" som tyvärr inte tog sig vidare till varken final eller semifinal.

Har Melanie Wehbe någon partner?

Det är oklart huruvida Melanie Wehbe är i en relation och har någon partner just nu.

Melanie Wehbes relation till Mariette – var de ett par?

Mariette och Melanie Wehbe år 2017. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Melanie Wehbe var i en relation med artisten Mariette, som även hon tävlar i Melodifestivalen 2023, år 2017.

– Mariette är en av de finaste människorna jag vet. Jag menar, jag var ju tillsammans med henne, har Wehbe sagt i en intervju med Expressen och fortsatte då vidare:

– Jag önskar henne all lycka och det blir ju extra fint att göra sin debut när man har henne bredvid sig, så man kan höra av sig om det är något.

Även på Instagram har 31-åringen lyckönskat sitt ex.

Har Melanie Wehbe varit med i Idol?

Tycker du att Melanie Wehbe ser bekant ut? Det är inte så konstigt. Hon syntes nämligen i TV4:s långkörare "Idol" år 2011, men tog sig inte vidare till kvalet. Enligt juryn hade hon inte "den rätta looken".

– Det kändes lite bittert att höra, har Wehbe tidigare sagt till Expressen.

Vad heter Melanie Wehbe på Instagram?

Du hittar Melanie Wehbe på Instagram under namnet @melaniewehbe.