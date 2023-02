Allt om Casanovas: Låten, medlemmarna och Henrik Sethssons succélåtar

Det svenska dansbandet Casanovas gör på lördag debut i Melodifestivalen. Nyheter24 reder ut allt om låten, medlemmarna och var de kommer ifrån.

Melodifestivalen 2023 – deltävling 3: Startfältet med artister och låtar

Casanovas låt i Melodifestivalen 2023 – vad heter bidraget?

Debutanterna Casanovas bidrag i Melodifestivalen 2023 heter "Så kommer känslorna tillbaka". Låten är skriven av Mikael Karlsson och bandets grundare och sångare Henrik Sethsson.

Casanovas medlemmar – vad är deras namn?

Bandet består i dag av fem medlemmar. Grundaren av bandet är Jimmy Lindberg som spelar gitarr, Henrik Sethsson spelar keyboard och sjunger, Stefan Ryding spelar bas, Victor Lindberg spelar gitarr och Simon Bondesson spelar trummor.

Varifrån kommer Casanovas?

Dansbandet Casanovas bildades i en källare på en fritidsgård 1989 i Vadstena. Namnet man först antog var Thunderbirds vilket man också höll fast vid i fem år innan man 1994 bytte namn till just Casanovas.

Casanovas slog igenom på allvar i och med vinsten i dansbands-SM 1998.

Henrik Sethsson i Casanovas har skrivit vinnarlåtar i Melodifestivalen

Keyboardisten Henrik Sethsson har tidigare agerat kompositör i både svenska melodifestivalen och den danska motsvarigheten Dansk Melodi Grand Prix. 2001 var han med och skrev "Lyssna till ditt hjärta" som vann hela Melodifestivalen och det danska vinnarbidraget 2010 "In a Moment Like This" som sedermera kom fyra i hela Eurovision Song Contest.

