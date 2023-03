Två döda vid konsert i New York

Två personer omkom i samband med en konsert med rapparen GloRilla i Rochester i den amerikanska delstaten New York på söndagen. En tredje person är kritiskt skadad, och ytterligare sju fördes till sjukhus med skador som inte är livshotande, uppger polisen enligt The New York Times.

Oroligheter ska ha utbrutit vid konserten vid 23-tiden, lokal tid, när rykten om en skottlossning började spridas. I paniken som uppstod trampades offren ned. — Vi har inte några bevis på att skott ska ha avlossats eller att någon skjutits eller knivhuggits, säger polischefen David Smith till tidningen. GloRilla, eller Gloria Hallelujah Woods som hon egentligen heter, är en 23-årig rappare från Memphis, Tennessee, som fick sin första Grammynominering i år. I ett kort uttalande på Twitter skriver hon att hon precis fått höra vad som hänt och ber för att alla är okej.