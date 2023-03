Trippel glädje på Årets bild

Fakta: Årets pristagare Årets bild: Eddy van Wessel, SvD Årets fotograf: Eddy van Wessel, SvD Årets berättelse: Niclas Berglund, reporter Elin Jönsson, redigerare Linda Hörnqvist, SVT Årets hederspris: Anna Clarén Nyhetsbild inrikes: Kicki Nilsson, TT Nyhetsbyrån, frilans Nyhetsreportage inrikes: Yvonne Åsell, SvD Nyhetsreportage utrikes: Eddy van Wessel, SvD Nyhetsbild utrikes: Erik Esbjörnsson, DN Vardagslivsreportage inrikes: Pavel Koubek, frilans, Icon Photography Vardagslivsbild inrikes: Maria Steén, GP Vardagslivsreportage utrikes: Eva Tedesjö, DN Vardagslivsbild utrikes: Alexander Mahmoud, DN Porträttreportage: My Matson, Nordens fotoskola Porträttbild: Tim Aro, TT Nyhetsbyrån Sportreportage: Magnus Wennman, Aftonbladet Sportbild: Joel Marklund, Bildbyrån Tv nyheter: foto och redigering Emil Larsson, reporter Bengt Norborg, SVT Tv sport: Thomas Karlsson, redigering Dennis Ylikangas, DN Tv reportage: Erik Simander, redigering Joel Danell och Madeleine Longo, DN

Tillsammans med reportern Mustafa Can har Eddy van Wessel i SvD skildrat kriget i Ukraina så att läsarna både känner och begriper.

På prisgalan för Årets bild 2022 tilldelades han inte bara priset för årets bild och årets nyhetsreportage utrikes utan utsågs även till årets fotograf. I juryns motivering framhålls hans förmåga att konkret beskriva händelser samtidigt som hans bildjournalistik förmedlar starka känslor: "Han visar på ett starkt människorättspatos och en kompromisslös vilja att ge en röst åt de mest utsatta".

Hederspriset går till Anna Clarén som i många år har uppmärksammats för sina skildringar av familjen och nära relationer. I vår är hon aktuell med sin sjunde fotobok, "Need to be needed", om människans behov av att vara en del av ett sammanhang.

För årets berättelse står SVT-teamet Niclas Berglund, Elin Jönsson (reporter) och Linda Hörnqvist (redigerare), som gjort dokumentären "Tåget mellan liv och död", också den om krigets Ukraina.

Årets porträttbild visar Centerpartiets tidigare partiledare Annie Lööf i ett dramatiskt skuggspel, tagen av TT:s fotograf Tim Aro, i en paus under rättegången om terrordådet i Almedalen.