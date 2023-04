Veckans film och serier – finsk sisu mot nazister

FILMER (premiär 14/4):

" Sisu ".

Den finländske regissören Jalmari Helander blandar krigsfilm och västernrulle med flera doser Tarintinohämnd, kryddat med finländsk karghet.

Året är 1944 då guldgrävaren Aatami Korpi (Jorma Tommila) mitt under kriget plötsligt hittar det han letar efter. Men när ryktet börjar gå är det många som vill lägga vantarna på hans guld. Bland annat nazisterna som befinner sig i Finland för att kriga mot Sovjetunionen.

Men Aatami Korpi visar sig ha det där speciellt finländska som kallas sisu och ger sig inte så lätt.

"Butiken". Pressbild.

" Butiken ".

En väldigt aktuell film när matpriserna stiger. Regissören Ami-Ro Sköld blandar leranimation, stop motion-teknik och vanlig spelfilm för att skildra livet i och kring en lågprisbutik där de anställda pressas av cheferna och hemlösa stryker omkring utanför för att lägga beslag på resterna som slängs i soporna.

"Suzume". Pressbild.

" Suzume ".

Makoto Shinkai, en av den moderna japanska animetraditionens stora regissörer, är tillbaka med en ny film om en tonårsflicka som tillsammans med en mystisk man åker runt och stänger dörrar som av märkliga skäl har öppnats lite här och där i landet. På det sättet räddar de Japan från naturkatastrofer som jordbävningar och tsunamier.

Övriga premiärer:

"Butterfly vision".

Ukrainskt krigsdrama om flygspanaren Lilia som kommer hem från fångenskap vid fronten.

"Under fikonträden".

Tunisiskt drama där liberala idéer stöter på patrull bland kvinnorna som arbetar på fikonodlingarna.

"Rosornas by".

Svensk dokumentär av Hanna Heilborn om en utsatt romsk familj i norra Italien.

"Nostalgia".

Italienskt drama som utspelar sig i maffiamiljöer i Neapel. Tävlade om Guldpalmen i Cannes i fjol.

TV/STRÖMMAT:

Maria Pudas (Saara Kotkaniemi) och Samu Pajala (Karim Rapatti) löser brott i nordligaste Finland i "Norra distriktet". Pressbild.

" Norra distriktet " (14/4, SVT).

Finländsk dramaserie om en polis som löser brott norr om polcirkeln – i världens största polisdistrikt. Hon är också tidigare världsmästare i boxning. Men när hennes far blir sjuk och det framgår att hans företag är kört i botten kanske hon tvingas göra comeback i ringen för att dra in pengar till familjen.

Keri Russell, känd från "Felicity" och "The Americans", har det tufft både i storpolitikens värld och på hemmaplan i "The diplomat".

" The diplomat " (20/4, Netflix).

Kate Wyler (Keri Russell) är USA:s nya ambassadör i Storbritannien samtidigt som en internationell kris hotar världsfreden i Netflix nya thrillerserie. Men förutom relationerna till främmande makt måste Kate också hantera sin man, som tidigare var toppdiplomat och inte gillar att spela andrafiolen i familjen.

Övriga premiärer:

"True lies" (19/4, Disney+).

Tv-serieversion av 90-talsfilmen om frun som upptäcker att hennes tråkige man i själva verket är hemlig agent med hela världen som spelfält.

"The last thing he told me" (14/4, AppleTV+).

Jennifer Garner spelar huvudrollen i en ny thrillerserie om en kvinna vars man flyr undan rättvisan. Vad vet hon egentligen om honom?

"The marvelous mrs Maisel" (14/4, Prime Video).

Det är femte och sista säsongen för den hyllade komediserien om Midge Maisel som försöker balansera familjelivet och en karriär som komiker i 60-talets USA.

"Greek salad" (14/4, Prime Video).

Multinationellt drama om Tom och Mia som i 20-årsåldern ärver ett hus i Aten och fyller det med unga vuxna från hela Europa. Serien sägs skildra de problem dagens europeiska unga ställs inför.