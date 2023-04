Experten: Snart tar AI-klonerna över musiken

Förra veckan fick låten "Heart on my sleeve" stor spridning på Tiktok, Youtube och Spotify. Låten verkade vara ett samarbete mellan Kanye West och The Weeknd där de turades om att sjunga om Selena Gomez.

Men det nya samarbetet var fejk. En person som kallar sig Ghostwriter och som laddat upp musikstycket, hävdar att den skapats av programvara som tränats på musikernas röster.

Daniel Johansson tror att det här bara är början – och att vi snart kommer att svämmas över av AI-komponerade låtar med allt bättre röstimitation. Att vara ett The Weeknd-fan kan snart betyda att man skapar och sprider sina egna The Weeknd-låtar, som är i stort sett omöjliga att skilja från den äkta varan.

— Jag tror att vi kommer att få se jättemycket spännande. Både konflikter, men också nya låtar som blir virala. Som låter som band och artister, eller kanske till och med bättre, säger han.

"Jag tycker mest att det blir lite obehagligt när datorer ska ta över sådant som handlar om känslor", säger artisten och låtskrivaren Melanie Wehbe. Arkivbild.

Jämför med fildelning

"Heart on my sleeve" plockades bort efter att skivbolagsjätten Universal begärt det, men den går fortfarande att lyssna på lite varstans. Enligt Daniel Johansson är det meningslöst att försöka stoppa utvecklingen. Snarare borde musikindustrin omfamna tekniken om den inte vill bli frånsprungen. I dag bryter AI-generad musik heller inte mot upphovsrättslagar och sociala medier-jättarna har egentligen ingen anledning att porta den.

Han jämför dagens situationen med hur det var när fildelningen drog i gång kring millennieskiftet och skivbolagen försökte spjärna emot.

Daniel Johansson ser framför sig ett framtida system där det ändå framgår tydligt vilken musik som är AI-genererad och inte.

— Litegrann som med genmodifierade grödor. Man märker upp helt enkelt, som Svanen-märkt, säger han.

AI-musiken är egentligen inget nytt fenomen. På Youtube finns redan en gemenskap med entusiaster som har laddat upp AI-musik länge. Företaget Open AI, som också ligger bakom den omtalade chattroboten Chat GPT, introducerade sin musiktjänst för tre år sedan.

Daniel Johansson är själv något av ett AI-musikfan och berättar att han har flera favoriter som han brukar lyssna på även privat.

— Det finns en AI-version av Eurovision och jag gillar allt som görs till den. Bland annat Australiens vinnande bidrag från 2020 tror jag. Den har jag med i flera spellistor och den tycker jag är fantastiskt bra.

Open AI ligger bakom den omtalade chattroboten Chat GPT och har även skapat musikverktyget Jukebox. Arkivbild.

"Det vackra med livet"

Melanie Wehbe, artist och låtskrivare som bland annat har skrivit The Mamas vinnarlåt "Move" i Melodifestivalen 2020, är inte riktigt lika entusiastisk.

— Mitt mål med att göra musik är att människor ska komma närmare känslor. Musik är ju människors räddning. Det är ju terapi, det är nånting som får oss att må bra. Jag tycker mest att det blir lite obehagligt när datorer ska ta över sådant som handlar om känslor, säger hon.

— Det vackra med livet är ju att höra Paul McCartney berätta om när hans mamma precis gått bort och att han drömmer om henne och hon säger "Paul, just let it be". För mig som skapare blir det ju otroligt tråkig att bara "nej vi skrev in det i datorn bara."

Samtidigt medger hon att AI-teknik skulle kunna underlätta för henne.

— Ja det är klart att tekniken kan effektivisera. Titta bara på autotune som man lägger på vokalister. Det har verkligen gynnat och hjälpt både producenter och artister. Förr var du ju tvungen att sätta varenda ton, säger Melanie Wehbe.

Själv är hon inte särskilt orolig för att förlora jobbet. Efter tolv år i musikbranschen är hon van vid att kämpa.

— Men det är väl klart att jag tänker på andra generationer som kanske inte hinner ta sig in i branschen för att AI tar över, säger hon.