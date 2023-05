Harrison Ford stal showen i Cannes: Är i form

Fakta: Harrison Ford Född 13 juli 1942. Familj: Gift med Calista "Ally McBeal" Flockheart. Fem barn med tre olika kvinnor. Bakgrund: Jobbade som snickare innan han blev skådespelare. Byggde bland annat kulisser och kom på så sätt i kontakt med filmens värld. Filmer i urval: "Sista natten med gänget" (1973), "Stjärnornas krig" (1977), "Rymdimperiet slår tillbaka" (1980), "Jakten på den försvunna skatten" (1981), "Blade runner" (1982), "Indiana Jones och de fördömdas tempel" (1984), "Moskitkusten" (1986), "Working girl" (1988), "Indiana Jones och det sista korståget" (1989), "Jagad" (1993), "En fiende ibland oss" (1997), "Air force one" (1997), "Indiana Jones och kristalldödskallens rike" (2008), "Star Wars: The force awakens" (2015).

Jubel och applåder möter honom både från publik och från journalister. Och på presskonferensen för "Indiana Jones and the dial of destiny" får han av en journalist höra att han "fortfarande är het".

— Jag är i form. Jag blev välsignad med den här kroppen. Tack för att du lade märke till det, svarar en rodnande Harrison Ford.

På presskonferensen medverkar även Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge och regissören James Mangold. Men det är givetvis Harrison Ford som får de flesta frågorna. Någon undrar om han verkligen vill släppa Indy nu efter denna den femte filmen. Han slår ut med händerna.

— Är inte det uppenbart? Nu vill jag ta det lugnt och vila lite. Jag älskar att jobba, jag älskar den här karaktären, och jag älskar vad han har medfört för mitt liv, säger han.

— Jag har haft tur. Jag fick vänta på att turen skulle komma och under tiden lärde jag mig mycket. Men tur är inte det enda. Du måste lära dig yrket. Tillfredsställelse kommer från det arbete vi utför. Och en del av min tur har varit att jag fått möjlighet att arbeta med en mängd oerhört talangfulla människor.

Motspelaren Phoebe Waller-Bridge och regissören James Mangold var också med på presskonferensen, men Harrison Ford fick mest uppmärksamhet.

Digitalt föryngrad

Men några planer på att sluta med skådespelandet har han inte.

— Jag har aldrig blivit utsparkad. Jag har fortfarande en möjlighet att fortsätta att arbeta. Och det vill jag och jag behöver det.

I filmens inledning har man digitalt återskapat hur Harrison Ford såg ut när han var runt 40 år gammal. Hur kändes det?

— Det såg väldigt realistiskt ut. Lucasfilm har ju ett arkiv med filmbilder på mig under en rad decennier och använde det. Det såg väldigt bra ut, om man gör något sådant och det inte är perfekt så ser det förskräckligt ut.

— Skulle jag vilja se ut sån nu? Jag ser inte bakåt. Även om det var kul att vara ung, så trivs jag väldigt bra med den ålder jag är i nu.

Spelar i tv-serier

Han ångrar inga roller, i alla fall inte offentligt.

— Om det man gör fungerar, så gör det det. Och om det inte fungerar, så är det så.

Och han ser fram mot att spela in ännu mer tv framöver.

— Jag älskar komedi, så jag ser verkligen fram mot att göra en ny säsong av "Shrinking". Och det har just blivit klart att det blir ännu en säsong av "1923".

"Indiana Jones and the dial of destiny" går upp I Sverige 28 juni.