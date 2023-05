Är Kardashians fortfarande relevanta?

"Keeping up with The Kardashians" hade premiär 2007. Serien handlade om familjen Kardashian-Jenners liv med fokus på systrarna Kim, Kourtney och Khloé Kardashian samt deras halvsystrar Kendall och Kylie Jenner och matriarken Kris Jenner.

2020 meddelade familjen att serien skulle läggas ned efter 14 år och 20 säsonger.

2022 återuppstår serien, något omstöpt och med den nya, kortare titeln "The Kardashians". I Sverige sänds serien på Disney+ och den tredje säsongen har premiär den 25 maj.

Sedan starten har tittarna kunnat följa hur familjemedlemmarna blir äldre, skaffar barn – och skiljer sig. Men också hur Kris Jenners dåvarande make kommer ut som transperson och byter namn från Bruce till Caitlyn Jenner.