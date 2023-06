Kokainkameleonten The Weeknds förvandlingskonst

Riktigt namn: Abel Makkonen Tesfaye.

Född: 1990.

Hemstad: Toronto, Kanada.

Bakgrund: Föddes som enda barn till två etiopiska invandrare och växte upp utan sin far. Han hoppade av skolan som 17-åring och var under en period hemlös och blev flertalet gånger arresterad. I en intervju med New York Times liknade han sina tonår med filmen "Kids" (1995), "men utan aids". Har har pratat öppet om sitt liv som en playboy med en massiv drogkonsumtion, men också om att ha blivit nykter från tyngre substanser.

Musikaliska framgångar: 2009 började The Weeknd lägga upp musik gratis på Youtube anonymt. Låtarna fick viss uppmärksamhet, särskilt efter att rapparen Drake uppmärksammat honom. Efter att ha format sitt alterego The Weeknd och släppt ett antal mixtapes följde stora framgångar, priser och samarbeten med världsstjärnor som Kanye West och Ariana Grande. Tesfaye skrev även titelspåret "Earned it" till filmen "50 shades of grey".

The Weeknd är i dag en av världens mest framgångsrika artister med över 75 miljoner sålda album.

Studioalbum (i urval):

"Kiss land" (2013), "Beauty behind the madness" (2015), "Starboy" (2016), "After hours" (2020), "Dawn FM" (2022).

Skådespelarkarriär:

"Uncut gems" (2019), "The idol" (2023). Har även gjort flera inhopp som röstskådespelare i tecknade serier som "The Simpsons", "American dad" och "Robot chicken".