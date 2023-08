Hammarsten om strejken: Filmarbetare förblöder

Fakta: Strejken i Hollywood Fackförbundet Sag-Aftra representerar 160 000 skådespelare, etermediajournalister, programledare, dansare, dj:s och stuntartister och har inte utlyst strejk sedan 1980. Bland de 65 000 skådespelarmedlemmar som kan tas ut i strejk märks namn som Meryl Streep, Ben Stiller och Glenn Close. Facket vill att ersättningar anpassas efter det nya strömningslandskapet som lett till lägre ersättningar. Ofta betalas arvoden i dag ut enligt gigjobb-modell i stället för med royalites baserade på hur mycket en film eller tv-serie visats, eller går i repris. De stora film- och strömningsjättarna har heller inte velat avslöja data kring tittarsiffror, något som Sag-Aftra vill se genomlysas av en tredje part för att sedan reflekteras i lönenivåer. Dessutom vill facket bland annat också ha tydligare regler kring artificiell intelligens, som skulle ge betalt för användning av AI-genererade bilder av skådespelarna själva. Även manusförfattarna i Writers Guild of America (WGA) strejkar sedan 2 maj och har liknande krav från de stora Hollywoodjättarna. Senast både manusförfattare och skådespelare i Hollywood strejkade tillsammans var 1960 då skådespelarfacket leddes av blivande presidenten Ronald Reagan.

Efter flera roller i amerikanska tv-serier och filmer är Gustaf Hammarsten medlem i Sag-Aftra (Screen Actor's Guild), som strejkar tillsammans med manusförfattarna i WGA (Writers Guild of America).

Han konstaterar att strejken får stora konsekvenser även för de strejkande.

— De flesta skådespelare som bor i LA och New York blir fullständigt utblottade om de inte får inkomst på några månader.

Gustaf Hammarsten har gjort roller i USA i bland annat Sacha Baron Cohens film "Brüno", M Night Shyamalans "Old" och den amerikanska versionen av "The girl with the dragon tattoo". Hans senaste roll i en amerikansk produktion är i tv-serien "Dr Death", vars andra säsong handlar om skandalen kring läkaren Paolo Macchiarini. Den får han just nu inte ge några intervjuer kring.

— Den ska komma i december, så vi får väl se om det löst sig till dess.

Han säger att för honom är jobben inom amerikansk film och tv en bonus, att han alltid kan göra saker hemma i Sverige.

— Men jag är högst solidarisk med de strejkande. Vi får se hur länge det varar, de stora drakarna har så mycket resurser att de kan vänta ut. Löser det sig om ett par månader så är det minst ett halvår bort tills produktioner är i gång, säger han och fortsätter:

— Alla filmarbetare förblöder just nu ekonomiskt, samtidigt som streamingcheferna lyfter hundratals miljoner i lön. Utan skådespelarna dör filmfabriken.

Gustaf Hammarsten ses härnäst på bio i Lukas Moodyssons "Tillsammans 99", som får premiär den 13 oktober.

— Just nu är jag ledig, det är lite oklart vad som ska hända.