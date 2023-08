Netflix ignorerar sydkoreanska fackförbund

Ebbot: Tiden är i kapp – vi är superaktuella

The Soundtrack of Our Lives är tillbaka. Efter tio års paus gör bandet tre konserter, en av dem på Way Out West. Och känslan är bra. Tiden har hunnit ikapp oss lite nu, känner jag. Texter, allting, hela uttrycket. På nåt sätt känns det superaktuellt, säger Ebbot Lundberg.