Johnny Marr ställer in spelning på Way Out West

Johnny Marr har efter The Smiths-tiden satsat på en solokarriär. Arkivbild. - Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Den tidigare The Smiths-gitarristen Johnny Marr som skulle ha spelat på Way Out West på lördagen kommer inte till festivalen i Göteborg. Det meddelar rockstjärnan själv i ett inlägg på X, tidigare Twitter.