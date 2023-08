Agnetha Fältskog hintar om nytt projekt

Agnetha Fältskog ser ut att ha ett nytt projekt på gång. Artisten har på sin Instagram lagt upp ett nytt inlägg med textraden ”Where do we go from here?”, där hon även länkar till sin hemsida med samma budskap.

Fakta: Agnetha Fältskog Född 1950 i Jönköping. Slog igenom redan i tonåren som schlagersångerska med jättehittar med låtar som "Jag var så kär" och "Om tårar vore guld" innan hon 1972 bildade det som skulle komma att bli Abba med Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad och dåvarande maken Björn Ulvaeus. Efter världssuccén med Abba fortsatte Agnetha Fältskog som soloartist och gav ut tre album på 1980-talet. Därefter har det kommit ytterligare två plattor, den senaste, "A", gavs ut 2013. Mer information än så framkommer inte i det något kryptiska meddelandet från Abba-stjärnan. Enligt uppgifter till Aftonbladet kommer Fältskog att släppa ny musik i dagarna. Artistens talesperson Andreas Lindé vill dock inte bekräfta att det hela rör sig om en solocomeback. — Jag vill inte kommentera det här i dagsläget. Ni får vänta och se, säger Linde till tidningen.