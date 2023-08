Veckans filmer och serier – Fares Fares vecka

FILM (premiär: 1/9).

Alma Pöysti och Alexej Manvelov i "En dag och en halv". Pressbild.

" En dag och en halv " (Netflix).

Fares Fares debuterar som regissör med ett drama där historien till största delen utspelas i en civil polisbil, som ett kammarspel. Artan (Alexej Manvelov) tar sin exfru Louise (Alma Pöysti) som gisslan på en vårdcentral och Lukas (Fares Fares) är förste polis på plats.

När Artan kräver att få ta sig därifrån med bil för att hämta sin dotter sätter sig Lukas vid ratten och bakgrunden till dramat rullas upp. Det är en problemfylld relation som gått i kras och polisen Lukas måste dämpa känslorna som bubblar upp till ytan i bilen.

Bild ur filmen "And the king said what a fantastic machine".

" And the king said what a fantastic machine ".

Den rörliga filmen skulle öka förståelsen mellan oss människor, men det gick snabbt utför. Via klipp med bland annat Trumpanhängare, fnittriga IS-soldater och nazisternas favoritfotograf Leni Riefenstahl till dagens sociala medier och Onlyfans ger de svenska dokumentärfilmarna Axel Danielson och Maximilien van Aertryck en historielektion och en dystopisk framtidsvision om demokratin som är hotad. Filmen har hyllats på filmfestivaler runt om i världen.

Nahid Persson Sarvestani följde den iranske journalisten Rohollah Zam. Pressbild.

" Son of the mullah ".

Hyllade dokumentärfilmaren Nahid Persson Sarvestani berättar historien om den iranske journalisten Rohollah Zam, som trots privilegierad bakgrund och med risk för eget liv, tog ställning för oppositionen och fick betala dyrt för det sedan regimen infiltrerat hans innersta krets.

Övriga premiärer:

"The equalizer 3: The final chapter".

I den tredje filmen i actionserien går Robert McCall (Denzel Washington) en match mot den sicilianska maffian i Italien

"Doggy style".

Herrelösa hundar på komiska äventyr i storstaden, med röster av Will Ferrell och Jamie Foxx.

TV/STRÖMNING

" Sagan om drakens återkomst " (1/9, Prime Video).

Fares Fares dök upp i sista avsnittet av den första säsongen som The Dark One i Prime Videos mastodontserie. Nu får Den svarte (som figuren heter i de svenska böckerna) en större roll när fantasyserien går in på andra säsongen. Serien täcker den här gången Robert Jordans böcker "Valeres horn" och "Tomans huvud" och Fares Fares rollfigur är Satan personifierad.

" Kungen och jag " (3/9 SVT Play, 4/9 SVT).

Nu kommer tv-versionen i tre delar av Karin af Klintbergs dokumentärfilm om kung Carl Gustaf inför 50-årsjubileet på tronen om två veckor. Medan filmen, som gick på bio i våras, koncentrerade sig på kungens uppväxt och väg till tronen utlovas extramaterialet som finns med i serien handla mer om kungens tid som regent.

Övriga premiärer

"Virgin river" (7/9, Netflix).

Femte säsongen av Netflix landsbygdssåpa.

"Top boy" (7/9, Netflix).

Tredje och sista säsongen av det hyllade brittiska dramat som utspelas i utsatta delar av östra London.