Miljardsiffror för Swift-film innan premiär

Taylor Swifts kommande konsertfilm slår rekord innan den ens har gått upp på biograferna. Med en vecka kvar till premiären har biljetter sålts för 100 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,1 miljarder svenska kronor.

Det gör redan filmen till den bäst säljande konsertfilmen i historien, då den puttar ned Justin Biebers "Never say never"-film som spelade in 99 miljoner dollar 2011.

I sammanhanget kan nämnas att Michael Jacksons "This is it" från 2009 drog in 261 miljoner dollar, men den räknas inte som en konsertfilm då dokumentären endast följer repetitionsarbetet inför den världsturné Jackson aldrig hann genomföra innan han avled samma år.

"Taylor Swift – The eras tour" har premiär den 13 oktober på 8500 biografer i 100 länder, även i Sverige. Filmen följer tre amerikanska spelningar på Swifts världsturné som blev ett fenomen som satte publikrekord där den drog fram i Nord- och Sydamerika under våren och sommaren.

Turnén återupptas i november och gör tre spelningar på Friends arena utanför Stockholm den 17–19 maj.