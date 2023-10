Prisad brittisk filmregissör död

Enligt BBC dog Terence Davies fridfullt i sitt hem efter en kort tids sjukdom.

Davies slog igenom med en trilogi filmer – "Children", "Madonna and child" och "Death and transfiguration" – i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Han belönades med kritikerpriset på filmfestivalen i Cannes 1988 för självbiografiska "Distant voices, still lives" om uppväxten i Liverpool.

Bland hans övriga filmer märks "The house of mirth", där Gilian Anderson spelade huvudrollen och "The deep blue sea" med Rachel Weisz i en bärande roll.