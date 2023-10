"Agnetha Fältskog ska tycka att det är skitkul"

Som en försmak inför albumet "A+" släpptes i slutet av augusti låten "Where do we go from here?". Den premiärspelades i brittisk radio och fick stor uppmärksamhet .

— Den har funkat jättebra i England och flera länder i Europa. Det är väldigt kul att Agnetha är så omhuldad som hon är. Hon har en av de där riktiga poprösterna, som alla känner igen med en gång, säger Jörgen Elofsson.

Gjorde om låtarna

Agnetha Fältskog omtalas ofta som "musikens Greta Garbo" och ger sällan intervjuer. Hon framträder nästan aldrig offentligt och har valt att hålla låg profil, men kunde ändå övertalas att spela in nya Abba-låtar till 2021 års album "Voyage" och den efterföljande virtuella konsertupplevelsen med samma namn.

Men till "A+" behövde hon ingen övertalning, berättar Jörgen Elofsson.

— Hon sade någonting till mig för ungefär två år sedan, "undrar hur skivan hade låtit om jag hade gjort den i dag". Så jag föreslog för mina polare i studion att vi skulle testa att göra om låtarna. Vi spelade upp dem för henne och hon tyckte att det lät bra.

Men "Where do we go from here?" hade från början inte skrivits med just Agnetha Fältskog i åtanke.

— Inte alls faktiskt. Vi kom på mitt under arbetet att vi ville ha en ny låt och jag spelade upp demoversionen för Agnetha när hon var på gott humör. Men den låten träffade helt rätt och hon har fortfarande kvar rösten.

TT: Hur är det att skriva musik för Agnetha Fältskog?

— Hon har något inuti sig som fortfarande är 15 år, som finns i hennes röst och uttryck. Det är det jag alltid letar efter hos sångare. Sedan blir det också djupt känslosamt för mig, eftersom Abba alltid har funnits i mitt liv, även om jag själv var mer inne på hårdrock i ungdomen.

Modern pop

För att göra nya versioner av de tio år gamla låtarna tog Jörgen Elofsson hjälp av sin producentkollega Anton Mårtensson. De behöll Fältskogs sång från 2013 men skapade helt ny musik. Den stora skillnaden från den första versionen av "A" är ljudbilden, förklarar Elofsson.

— Den första versionen doftar väldigt mycket 1970-tal, med stråkar och stor orkester. Just då, 2013, var EDM-musik och hiphop så dominerande och vi ville göra tvärtom. Men nu har popen dykt upp igen, så nu gjorde vi låtarna i modern popversion, för 2023.

Att livnära sig som låtskrivare har blivit tuffare, med tanke på hur musikbranschen har förändrats. Men Jörgen Elofsson, som har haft flera Billboard-ettor och fortfarande skriver låtar till internationella artister, har inte drabbats personligen av strömningsjättarnas revolutionerande av branschen.

— Jag har inga problem med det egentligen utan gillar att konkurrensen blir lite tuffare. Man måste vara beredd att jobba hårt. Det går fortfarande att få stora hits men det är mer singeldrivet i dag. De riktiga pengarna tjänar artisterna på konsertbiljetter och där kan jag tycka att man har saftat på rätt rejält. Ofta är biljetterna alldeles för dyra.

Britney Spears andra USA-etta "Sometimes", Kelly Clarksons två Billboard-ettor "A moment like this" och Stronger" samt Carolas hit "Guld i dina ögon" nämner Jörgen Elofsson som höjdpunkter i låtskrivarkarriären. Även kronprinsessparets bröllopslåt "When you tell the world you're mine" ligger honom varmt om hjärtat.

— Men jag har inte riktigt någon favoritlåt. Alla låtar är mina favoriter medan jag skriver dem. Sedan släpper jag ut dem i världen och hoppas att de hittar bra hem.