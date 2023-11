Filmfestivalen inleds – stänger digital tjänst

Det var en rest från pandemiåren och ett sätt att nå publik utanför huvudstaden. I fjol erbjöd Stockholms filmfestival tjänsten Festival On Demand för virtuella biobesökare. 20 långfilmer ur utbudet kunde avnjutas hemifrån. Men i år är den digitala festivalen nedlagd.

— Det är alltid en utvärderingsfråga, men i år kände vi att vi vill satsa på att ha filmerna på biografen helt enkelt, säger Beatrice Karlsson inför festivalen som inleds den 8 november.

Programchef Beatrice Karlsson är nöjd med utbudet på Stockholms filmfestival.

Omtalade filmer

Men det har också funnit ett önskemål från filmbranschen att fysiska biografer ska vara huvudsaken med Stockholms filmfestival, medger hon.

— Regissörer och producenter vill att filmer ska visas på stora dukar. Det är så de har tänkt med sin film, att först går den ut på bio och sen kommer den till streaming.

Den som tar sig till någon av filmfestivalens biografer har chansen att se flera av de titlar som det pratas mest om i filmvärlden just nu. Stockholm har lyckats locka några riktigt omtalade filmer.

— Ja, jag tycker att det har varit ett väldigt bra filmår. Vi erbjuder ett program som är lite vildare och oförutsägbart. Jag tycker att vi har fått ihop ett program som jag tror kommer att kunna locka de flesta, säger Beatrice Karlsson.

Bland de mest uppmärksammade filmerna märks den grekiske regissören Yorgos Lanthimos "Poor things", som fick finaste priset på filmfestivalen i Venedig och som också är Stockholms öppningsfilm.

Omstridd Priscilla

Dessutom visas Sofia Coppolas "Priscilla", som skildrar kvinnan bakom rockikonen. Filmen har blivit omstridd eftersom den kritiserades av parets dotter Lisa Marie Presley, som gick bort i januari.

Det blir också Sverigepremiär för omtalade Nicolas Cage-komedin "Dream scenario" och dramat "All of us strangers" med Paul Mescal.

Jacob Elordi och Cailee Spaeny som Elvis och Priscilla Presley i omtalade "Priscilla" av Sofia Coppola, som visas på Stockholms filmfestival. Pressbild.

På plats i Stockholm är far och dotter Ethan Hawke och Maya Hawke, regissör respektive huvudrollsinnehavare i filmen "Wildcat", om författaren Flanney O'Connor.

Ethan Hakwe får priset Stockholm Achievement Award och kan komma till Sverige med sin dotter trots strejken i Hollywood, som annars hindrar fackanslutna skådespelare att marknadsföra sina filmer.

— I och med att "Wildcat" är en independentfilm så har den undantagits från strejkreglerna. Det är därför de två kan komma och prata om "Wildcat" på festivalen, säger Beatrice Karlsson.

Stockholms filmfestival pågår mellan 8 och 19 november.