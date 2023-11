Marvel-regissör hoppar av "Avengers"

Cretton slog igenom som indiefilmsregissör med det lågmälda dramat "Short term 12" (2013) men gick vidare till att regissera Marvelfilmen "Shang-Chi and the legend of the ten rings" (2021).

Nyheten om Crettons avhopp kommer tätt efter flera rapporter om kris i den Disneyägda superhjältefabriken. "The Marvels" som nyligen hade premiär har gått dåligt på biograferna, den senaste i en serie av Marvelfilmer som tjänat in mindre pengar än förväntat. Dessutom överskuggas kommande storsatsningar av en skandal med skådespelaren Jonathan Majors i centrum.

Majors har fått rollen som storskurken Kang the Conqueror i ett flertal kommande projekt, bland annat "Avengers: The Kang Dynasty" med planerad premiär 2026. Majors står anklagad för misshandel och trakasserier, något som fått Marvel att diskutera möjligheten att byta ut honom helt i sitt "filmiska universum".

Den avhoppande regissören Destin Daniel Cretton ska enligt uppgift i stället arbeta på en uppföljare till Marvels "Shang-Chi".