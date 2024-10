Kent återförenas – vill uppleva magin igen

Konserterna sker den 21, 22 och 23 mars.

I en video på bandets hemsida syns spökgestalter glida genom Stockholm. I slutet av videon står: “For three nights a ghost will come alive”, alltså "Under tre kvällar kommer ett spöke bli levande".

Kent: "Tiden var helt enkelt mogen"

"Vi har under åren som gått sedan avskedet fått flera erbjudanden men framför allt mängder av frågor om när vi ska spela ihop igen, många från nya fans som aldrig såg oss när det begav sig. Förra hösten bestämde vi oss bara för att tiden helt enkelt var mogen", säger Kent i ett uttalande.

Bandet gjorde sin senaste spelning den 17 december 2016, då avskedsturnén avslutades.

Bandet Kent kommer inte släppa ny musik

Kent vill dock inte kalla spelningarna nästa år för en återförening, men säger att det vore fint att "uppleva magin en gång till, medan alla lever och har hälsan".

"Vi kommer inte spela in ny musik och vi kommer inte att turnera, men det vore oerhört kul att få se er en gång till. Vi hoppas att ni tycker det är lika kul att se oss. En gång till."

Då släpps biljetterna till Kents konserter

Biljetterna släpps den 26 oktober klockan 12.00.

Bandet bildades 1990 under namnet Jones & Giftet, som senare blev Havsänglar. 1993 bytte bandet namn till Kent. De har gett ut tolv studioalbum, däribland "Vapen & ammunition", "Du & jag döden" och "Jag är inte rädd för mörkret".

Med "Verkligen", "Isola" och "Hagnesta Hill" blev Kent ett av Sveriges största band och under 1990-talet vann de sex grammisar, varav tre var för årets pop/rockgrupp. Under 00-talet fortsatte framgångarna med flera hyllade album och allt större konserter och under åren har Kent sålt mer än två miljoner album. Bandet har gjort över 1 000 konserter.