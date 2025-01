Vad fan är det som har hänt med Antikrundan 2025?

Vårt folkkära och underbara Antikrundan är tillbaka och i mitt hushåll är inte det här någon liten grej inte. Ibland sparar vi till och med avsnitten till fredagen för att se tillsammans med ett glas bubbel och mormors pärlörhängen, tända ljus och nystädat.

Jag har under nio års tid sett min pojkvän gråta vid ett par tillfällen. En gång var när hans familjs katter avlivades, resterande gånger har varit när han sett äldre människor i Antikrundan som fått reda på att deras vas som de köpt på loppis i dag är värd 300 000 kronor.

Inte bara är det reaktionen på människorna som får reda på att deras saker är värda en förmögenhet, utan det är ju också så jävla sjukt vad folk egentligen sitter och ruvar på där hemma?

Folk har van Gogh-tavlor, guldägg gjorda av Lucio Fontana, en teodolit som är ett astrologiskt instrument värd omkring fem - sex miljoner kronor?

En kvinna hade en panter-skulptur de hade på balkongen där de bodde på nedersta våningen (med andra ord lätt att hoppa in) då familjen inte riktigt visste var de skulle ha den. Barnen fick ibland ta in den för att ha som "ponny". Mmmm... den visade sig vara värd 300 000 kronor.

– Vi... vi tar nog in den från balkongen nu, sa hon med ett skratt.

Antikrundan har alltid levererat och är ett program var grundidé är lika tidlös som vissa av föremålen.

Men vad fan är det som hänt nu?

Antikrundan 2025 är någonting helt nytt

I år har produktionen finslipat detta program ytterligare. Tidigare säsonger tycker jag ändå att 80 procent av sakerna som kommer in är någon trasig gammal docka eller en dalahäst från 1950 som folk "går dit med för att det är lite kul". Man har suttit och väntat lite väl länge ibland på de stora fiskarna så att säga. Lite som på Idol när de visar 80 pers som inte kan sjunga följt av en som kan sjunga.

Men i år duggar storgäddorna tätt. De har klämt in fler av de dyra föremålen. Man får hänga med Knut Knutson på ett otroligt museum samt att de skuttar hem till en skön pralin med en "My little pony"-samling som fick mig att FLYGA AV STOLEN.

Antikrundan 2025. Bildkälla: SVT

Det är också fler barn i år som skickas fram vilket också alltid är så himla sött och mysigt att se på? Vältaliga små svampar som berättar att deras farfars farfar bar ett klockur som klarat sig igenom krig. En liten påg fick ta mig tusan LEDIGHET BEVILJAD AV SKOLAN FÖR ATT VARA MED.

Kingen som fick ledigt från skolan för att vara med i Antikrundan. Bildkälla: SVT

Hur otroligt är inte det?

Det är lika sött som att folk klär upp sig i sin finaste klänning med klackaskor på för att det nu vankas tv. Nej alltså dra mig baklänges så bra detta är.

Finklänningen ska vara på när man är med i tv. Bildkälla: SVT

Har du inte sett årets säsong så är mitt tips att smeta på det ikväll.

Jag blir seriöst lika upp i hejsan av nya Antikrundan som Knut blir av en gustaviansk gammal stol.

