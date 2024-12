Rolf Lassgård avslöjar bluffen i nya SVT-serien

Mitt under kalla kriget gick en sovjetisk ubåt på grund utanför Karlskrona. Det här gör att Sverige helt plötsligt befinner sig i händelsernas centrum. Det handlar “Whiskey on the rocks” om, SVT:s nya serie som har premiär den 25 december.

Sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona

Serien är inspirerad av de verkliga händelser som utspelade sig i oktober och november 1981. Natten till den 28 oktober gick nämligen den sovjetiska ubåten U-137, av så kallad Whiskey-klass, på grund på Torhamnaskär i Blekinges skärgård.

Den sovjetiska ubåten U 137 på grund i Gåsefjärden. Foto: Jan Collsiöö/TT

Vid den här tidpunkten var det kalla kriget som mest intensivt, och i den satiriska dramaserien “Whiskey on the rocks” så skildras en alternativ version av händelseförloppet som skakade Sverige.

"Whiskey on the rocks" sänds på SVT

I huvudrollen som Thorbjörn Fälldin ser vi Rolf Lassgård. Den dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin hamnade nämligen mitt i hela världens strålkastarljus när händelsen inträffade. Serien är en samproduktion mellan SVT, Disney+ och Skyverse, och släpps i sex avsnitt.

Thorbjörn Fälldin år 1985. Foto: SvD/TT

För Nyheter24 har Rolf Lassgård tidigare berättat om hur han gick till väga för att porträttera Thorbjörn Fälldin så verklighetstroget som möjligt.

– Bosse Parneviks imitation av Thorbjörn Fälldin är någonting som vi har väldigt mycket på näthinnan, så min första tanke var faktiskt att komma ifrån den. Genom både biografier och en massa klipp med Thorbjörn levandes, så var det inte så enkelt att han bara sluddrade. Så enkelt var det inte. Utan snarare var det ett ganska listigt sätt att få tid på sig och tänka på vad man skulle svara helt enkelt.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Och det visar sig att Rolf Lassgård och Thorbjörn Fälldin faktiskt har en viss aspekt gemensamt.

– Det är en roman som jag gjorde teater av på slutet på 80-talet som hette “Den stora vreden”, som var otroligt betydelsefull för Thorbjörn Fälldin och även för mig, berättar Rolf Lassgård.

Rolf Lassgård spelar tidigare statsministern Thorbjörn Fälldin

Foto: Henrik Montgomery/TT

Thorbjörn Fälldin var statsminister i två perioder från oktober 1976 till oktober 1978, samt från oktober 1979 till oktober 1982. Den före detta statsministern och centerpartisten avled i augusti 2016 och blev 90 år gammal. Men hur väl hade egentligen Rolf Lassgård, som spelar honom i den nya serien, klarat av rollen som statsminister?



– Ja, det hade nog varit svårt. Men jag är glad att vi hade honom som statsminister under de här dagarna. En man som verkligen stod med bägge fötterna på jorden. Jag skulle vara nervösare idag.

Foto: Audrius Solominas/SVT

Foto: Audrius Solominas/SVT

I serien syns Rolf Lassgård inte sällan med en pipa i mungipan, precis som Thorbjörn Fälldin levde i verkliga livet. Och för alla som har undrat hur rökning faktiskt går till under en filminspelning så har Rolf Lassgård svaret. Är det en riktig pipa, eller är det bara “movie magic”? Det visar sig att en viss detalj faktiskt inte är verklighetstrogen, när det kommer till porträtteringen av Thorbjörn Fälldins piprökande.

– Nej, det är en riktig pipa men det är någon form av nikotinfri tobak, kan man säga, avslöjar Lassgård.

