Sista minuten-ändring i Mello-numret: "Av säkerhetsskäl"

Bakgrund: Greczula är ett ungerskt namn, farfadern flydde till Sverige 1956 och artistnamnet är därför även en hyllning till honom. Har vunnit ungdoms-SM i bordtennis och medverkade i TV4:s "Idol" 2008. Har på sitt album "Live and let live" tolkat Björn Skifs "Håll mitt hjärta" på engelska.

Kristofer Greczula inleder veckans deltävling i Västerås med ett nummer som hämtat från 1970-talet, med vit flygel som firas ned från taket. Låten "Believe me" flörtar med musik av artister som Elton John, Queen och David Bowie.

Det är en självsäker Kristofer Greczula tittarna kommer att få möta på lördag: som både sjunger ståendes ovanpå flygeln samt liggande på golvet.

– Jag känner att jag är den artist nu som jag alltid har drömt om att bli. Sedan är inte allt färdigt med numret, vi finslipar vissa detaljer. Det har till exempel blivit en sista minuten-ändring av kläderna av säkerhetsskäl.

MISSA INTE: Allt om Greczula: Namn, ursprung, familj och om han har partner

MISSA INTE: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar

Greczula: Glad att jag åkte ut ur Idol

Kristofer Greczula växte upp i Falkenberg och tog tidigt beslutet att satsa helhjärtat på musiken. Det var nära att han blev bordtennisproffs, men efter att han sökt till "Idol" 2008 så fanns det ingen återvändo.

Han åkte dock ut till förmån för flickfavoriten Johan Palm och fick aldrig sjunga i fredagsfinalerna.

— Jag kände redan på plats i Stockholm att det inte var min grej, så jag är faktiskt glad att jag åkte ut. Men jag lärde känna många fina människor som jag fortfarande har kontakt med så jag ångrar ingenting, det var en bra erfarenhet.

MISSA INTE: Allt om Dolly Style: Medlemmar, låtar och Mello 2025

"Jag tycker min låt sticker ut och känns som en frisk fläkt i Melodifestivalen", säger Greczula.

LÄS MER: Allt om Björn Holmgren: Tiktok, partner och Melodifestivalen 2025

MISSA INTE: Allt om Klara Hammarström: Pojkvän, syskon, längd och Mello 2025

Under åren har Greczula släppt flera singlar, bland annat "You're not alone" för organisationen Aldrig Ensam, och 2022 kom debutalbumet "Live and let live".

— Jag drömmer stort och har alltid vetat att det är musiken jag vill jobba med. Jag har aldrig haft något annat jobb. Det har absolut varit kämpigt i vissa perioder, säger han.

Att medverka i Melodifestivalen har dock inte varit aktuellt förrän nu.

— Det är ju en fantastisk produktion så det är klart att det har funnits någonstans i bakhuvudet. Men jag skulle säga att allt föll på plats när låten skrevs. Utan den hade det inte varit intressant.

MISSA INTE: Allt om Annika Wickihalder: Pojkvän, längd, familj och Idol

LÄS MER: Allt om Erik Segerstedt: Sjukdom, Mello 2025 och har han flickvän?

Greczula om stilen: "Klär mig i det jag tycker passar"

Ofta syns Greczula iklädd klänning och i en intervju med QX nyligen berättar han att han alltid haft en egen stil, med nagellack och utsvängda tajta byxor.

Du funderade inte på att ha klänning i Melodifestivalen?

— Nej, faktiskt inte. Jag klär mig i det jag tycker passar i sammanhanget och just kring det här numret så ville jag känna mig fri och att jag kunde röra mig så mycket som möjligt. Klänning kommer jag att ha vid ett annat tillfälle.

MISSA INTE: Röstningen i Mello 2025: Så funkar det i deltävlingar, finalkval och final

MISSA INTE: Allt om John Lundvik: Flickvän, barn och Melodifestivalen

LÄS MER: Allt om Maja Ivarsson: Barn, missbruk, familj och expojkvän