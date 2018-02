Samir Badran och Viktor Frisk med låten "Shuffla" och LIAMOO är vidare till finalen i Melodifestivalen 2018. Den 10 mars kommer de tävla mot varandra och de andra finalisterna på Friends arena i Stockholm.

För Samir och Viktor är det tredje gången de ställer upp i Melodifestivalen och när resultatet kom skrek Samir "Tredje gången gillt jag älskar er!

Minst lika glad var LIAMOO som snabbt säger "Göteborg och Sverige jag älskar er!"

Samir och Viktor och LIAMOO efter vinsten. Bildkälla: TT

Vidare till andra chansen kom Mimi Werner med låten "Aint no good och Margaret med låten "In my cabana"



Grattis säger vi!

