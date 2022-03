En rafflande säsong av "Sveriges Mästerkock" börjar lida mot sitt slut och i skrivande stund är fyra lyckliga deltagare kvar och tävlar om den ärofyllda vinsten.

Vinnaren belönas med en vinstsumma på 250 000 kronor och ett bokkontrakt – och en av säsongens starkaste karaktärer är den 47-åriga vd:n Helena Ekman från Lidingö i Stockholm.

Hatet mot Helena i Sveriges Mästerkock: "Mardrömmar av mina ögon"

Hon är aktiv i flera sociala kanaler där hon delar med sig av matinspiration och dans, men i kommentarsfältet varvas lyckönskningar och kärleksfulla ord med hat. Till slut fick hon nog och valde att bemöta näthatet i en video på TikTok:

"Hej allihopa som uppenbarligen får mardrömmar av mina ögon. Alltså på riktigt, det pågår ett krig, DET kan man få mardrömmar av", säger Sveriges Mästerkock-Helena och fortsätter:

"Jag tycker ni ska vara stolta över hur ni ser ut, för jag är stolt över hur jag ser ut. Mästerkocken, det är en tävling om mat, inte utseende. Over and out."

Nu börjar Sveriges Mästerkock-tittarna få nog

Men Helena är inte den enda som får motta hat i Sveriges Mästerkock, faktum är att programmets officiella Instagramkonto också ligger pyrt till.

Varje vecka uppdaterar de sina följare med roliga, spännande eller sorgliga händelser från avsnitten – men det tycker inte alla om.

Nej, för deras inlägg kommer ofta upp när avsnitten släppts på TV4 Play, men ännu inte har sänts linjärt på TV4. För en del följare blir inläggen bara avslöjande, och nu börjar man få nog.

De upprörda tittarna: "Det är såhär varenda vecka"

Så här lyder några av de upprörda kommentarerna på Sveriges Mästerkocks Instagram.

"Nä nu avföljer jag. Tycker att ni kan vänta tills programmet sänts på tv kl 20. Vi är ju några som väntar till dess med att titta, vill faktiskt inte veta innan vad som händer."



"Men kan vi SLUTA AVSLÖJA SNÄLLA?! Blir tokig!! Det är såhär varenda vecka."

"ALLTSÅ LÄGG INTE UPP INNAN AVSNITTET HAR SÄNTS! SNÄLLA!! Blir ju tvungen av sluta följa kontot!!"