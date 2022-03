Sveriges Mästerkock-Adams senaste bild väcker starka känslor: "Jävlar"

En rafflande säsong av "Sveriges Mästerkock" börjar lida mot sitt slut och i skrivande stund är fyra lyckliga deltagare kvar och tävlar om den ärofyllda vinsten.

Vinnaren belönas med en vinstsumma på 250 000 kronor och ett bokkontrakt – och en av säsongens starkaste karaktärer är den 47-åriga vd:n Helena Ekman från Lidingö i Stockholm.

Foto: TV4

Hatet mot Helena i Sveriges Mästerkock: "Mardrömmar av mina ögon"

Hon är aktiv i flera sociala kanaler där hon delar med sig av matinspiration och dans, men i kommentarsfältet varvas lyckönskningar och kärleksfulla ord med hat. Till slut fick hon nog och valde att bemöta näthatet i en video på TikTok:

"Hej allihopa som uppenbarligen får mardrömmar av mina ögon. Alltså på riktigt, det pågår ett krig, DET kan man få mardrömmar av", säger Sveriges Mästerkock-Helena och fortsätter:

"Jag tycker ni ska vara stolta över hur ni ser ut, för jag är stolt över hur jag ser ut. Mästerkocken, det är en tävling om mat, inte utseende. Over and out."

Adam Thulin gör succé i Sveriges Mästerkock

En annan deltagare som tittarna fastnat för, det är 21-årige Adam Thulin. Med sin smaksäkra palett har han bjudit på allt ifrån tortellini till dillkött, och alltid med lovord från juryn.

I det senaste avsnittet tillagade Adam en grillad bläckfisk med rostad paprikasås, vilket han även delade med sig av på sin Instagram.

"Ända sen audition"

Rätten gick minst sagt hem hos jurytrion50,, 55 och, 46 – och följarna verkar inte heller kunna få nog av stjärnskottet.

Kommentarsfältet är nämligen fullt av lyckönskningar och lovord från följarna – så här lyder några av dem:

"Alltså du är så otroligt duktig, ser fram emot att se dig ta hem rubbet!"

"Jävlar va bra du är!"



"Jag hoppas att du vinner, jag har hejat på dig ända sen audition!! Du är så otroligt duktig matlagare"