Största twisten någonsin i Bachelorette – Olivias tvillingsyster kliver in i programmet

Nog för att dramatiska twister hör våra dokusåpor till – men det som hände i kvällens avsnitt av Bachelorette 2022, det tog nog ändå priset.

Olivia Birgersson hade bjudit ut ett par av killarna på en paintballdejt där det under nästan våldsamma former tävlades om ett pris. Efter tävlingen kliver Olivia och pratar med killarna, men berättar då att det krävs en domare för att avgöra poängen under tidigare paintballmatch.

In som domare kommer då – den riktiga Olivia.

Killarna inser då att personen de precis pratat med är Olivias enäggstvilling Amanda Birgersson.

Ett stycke chockade killar. Bildkälla: TV4

– Min syster Amanda är min bästa vän. Hon är min klippa genom allt, så hennes åsikt värdesätter jag väldigt mycket. Jag kommer att behöva hennes råd kring mina val under den här resan, säger Olivia.

Amanda och Olivia. Bildkälla: TV4

– Jag heter Amanda och är Olivias tvillingsyster. Jag är här för att stötta Olivia och för att ge lite tips, råd och eventuellt ge henne en annan bild av dem, säger Amanda.

Och killarna, de tappade minst sagt hakorna.

– Inte i min vildaste fantasi hade jag kunnat tro det här. Ni ser ju exakt likadana ut, sa Roman.

– Jag förstår inte hur jag inte kunde se att någonting var annorlunda, sa Micco.

Olivia berättar sedan att det varit känslosamt och jobbigt att inte kunnat prata om sin syster då hon är en så pass stor del av hennes liv.

– Det är ju halva mig som man suttit och utelämnat, vilket känts helt sjukt.

Avsnittet sänds 23 november kl.20.00 på Sjuan. Alla veckans avsnitt släpps i förväg på måndagar på TV4 Play.