Noor, 18, rör Talang-juryn till tårar med sin sång – därför känner du igen henne

Talang 2023 är i full gång och fortsätter underhålla hela svenska folket på fredagskvällarna med en salig blandning av imponerande akter. Bakom jurybordet ser vi David Batra, Helena Bergström, Johanna Nordström och Viktor Norén som varje vecka ska gallra mellan talangerna.

Noor, 18, gör succé med sin sång i Talang 2023

I säsongens tredje avsnitt av Talang bjöds tittarna på allt från beatbox och karate till jazzmusik och nötknäckning. Men det var ett framträdande som fångade vissa i juryn lite extra mycket, och det var när 18-åriga Noor Al Jabiri tog ton.

Noor golvar juryn med sin sång. Foto: TV4/Talang

Med sin sång hoppas hon kunna förmedla en av sina hjärtefrågor, vilket är att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa. Noor berättade ärligt och öppet i programmet om sin egen erfarenhet kring ämnet. Hon har nämligen lidit av både depression samt en ätstörning, något som hon i dag har tagit hjälp för.

Inför Talang-juryn och publiken uppträdde Noor med en egenskriven version av Katy Perrys låt “The One That Got Away”, och möttes av minst sagt starka reaktioner.

Talang-juryn golvades av Noors framträdande i Talang: "Otroligt berörd"

Noors vackra sångröst och starka budskap gjorde att ett flertal av jurymedlemmarna tycktes bli glansiga i ögonen. Och när det berörande framträdandet var klart stod både juryn och publiken upp.

Johanna Nordström blir imponerad. Foto: TV4/Talang

– Men hur sjunger du människa?! Från första ton satt man bara och njöt. Det var magi i mina öron. Vilken otrolig audition, herregud!, utbrast Johanna Nordström.

Och någon som blev lite extra tagen av Noors framträdande var Helena Bergström, som tycktes sitta med gråten i halsen vid jurybordet.

– Jag är otroligt berörd. Jag tycker att du är otroligt viktig, och ett stort tack att du kom hit. Du är briljant sångerska, du står för något så galet viktigt. This is for all little lost girls!, sa en berörd Helena Bergström.

Helena Bergström rörs till tårar. Foto: TV4/Talang

Noor, 18, får Helena Bergströms golden buzzer i Talang 2023

Efter de hyllande orden gjorde Helena Bergström det oväntade – och tryckte på den så kallade “golden buzzer”-knappen. Det betyder att Noor går direkt vidare till finalen i Talang 2023!

Men det är inte första gången Noor syns i tv-rutan, och inte heller första gången hon sjunger på bästa sändningstid.

Noor har tidigare varit med i Idol. Foto: TV4/Idol

Om hennes ansikte ser bekant ut kan det vara för att hon även har sökt till Idol 2020, där hon tog sig till slutaudition.

