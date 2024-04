"Trädgårdstider"-profilens Instagram plötsligt borta

Det var i Marie och Gustav Mandelmanns trädgård i skånska Rörum som "Trädgårdstider" hade sin början år 2009. Premiärsäsongen leddes då av just paret Mandelmann, tillsammans med Pernilla Månsson Colt och Tareq Taylor.

Sedan dess har mycket hänt. Mandelmann har blivit med med eget program i TV4 och Tareq Taylor har gått vidare till nya projekt.

I stället får Pernilla Månsson Colt numera sällskap av John Taylor och Malin Persson, som anslöt till programmet år 2010 respektive 2015, samt den danske kocken Adam Aamann som tog plats i programmets kök i årets säsong.

"Trädgårdstider" sänds i SVT. Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Trädgårdstider-profilerna är stora på Instagram

Programmet, vars trettonde säsong nu rullar i SVT, lockar hundratusentals tittare varje vecka och väcker stort engagemang i sociala medier.

Samtliga profiler i "Trädgårdstider" har ett stort följe på Instagram, där de ofta delar med sig av bilder från inspelningarna.

Men nu har en av dem plötsligt försvunnit från plattformen.

Det går inte längre att gå in på John Taylors Instagram-profil. Foto: Christoffer Lomfors/SVT

John Taylors Instagram-konto borta

Det är nämligen så att John Taylors Instagram-konto, med 96 000 följare, tycks vara borttaget. På plattformen går han under namnet @johtay och så sent som för bara en vecka sedan taggades han i ett inlägg som Malin Persson lagt upp.

Foto: Skärmavbild/Instagram/themalinpersson

Men när man nu går in på trädgårdsmästarens profil möts man av ett felmeddelande.

"Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed", står det.

Skärmavbild/Instagram/johtay

Varför Taylors Instagram-konto inte längre finns, eller om det kommer att komma tillbaka, är än så länge oklart.

Nyheter24 har sökt John Taylor för en kommentar.