Sofia Wistam avslöjar oblyga utmaningen i "Naked Attraction"

Det har snart gått två år sedan första säsongen av Naked Attraction Sverige hade premiär, med Sofia Wistam som programledare.

Naked Attraction är ett program som går ut på att en deltagare får se lite i taget av potentiella dejter – som är helt nakna. Avslutningsvis väljer personen vem hen vill gå på dejt med, baserat på hur man tilltalas av kropparna.

Sofia Wistam tog ett naket varv runt Tele2-arena: "Flåsar runt"



Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam på Warner Bros. Discovery pressträff 2024. Bildkälla: Stella Pictures/Patrik Österberg

Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam unnar sig ENORM utdelning



Därför har "Naked Attraction" haft uppehåll

Den svenska upplagan av Naked Attraction har både hyllats och kritiserats. Dels hyllades programmet för att lyfta fram olika kroppstyper, men kritiserades när deltagare valde bort personer på grund av deras kroppar.

Efter ett uppehåll sedan 2022 har snart har en ny säsong av Naked Attraction premiär. För Expressen berättar nu Sofia Wistam vad tittarna kan förvänta sig.

– Den är så bra. Jag tror att alla vi som var med är nästan lite chockade över hur mycket kemi det blev av våra par, säger hon.



Som känt ställde pandemin till det för många tv-produktioner, likaså för Naked Attraction. Sofia berättar att det var många olika produktioner som skulle produceras för olika streamingtjänster. Hon förklarar att när pandemin plötsligt var över var det mycket pengar i rullning drogs därför många program åt och slutade göras.

Visa det här inlägget på Instagram

Sofia Wistam om hatstormen mot Naked Attraction Sverige

Utmaningen i Naked Attraction: "Killarna stod och..."

Den nya säsongen spelades in i vintras – i ett stort garage för flygplan. Inte nog med att programmet spelades in under vintern, produktionen lyckades dessutom pricka in inspelningsdagarna under några av vinterns kyligaste dagar.

Kort sagt kan man förstå att det därför var väldigt kallt för deltagarna. Trots att produktionsteamet hade kläder på sig så frös dem, enligt Sofia. Då kan man föreställa sig hur mycket de nakna deltagarna frös.

– De fick inte upp värmen, det är en utmaning kan man ju säga, speciellt för det manliga könet, säger Sofia och berättar att tjejerna dock uppskattade det.

– Tjejer vill ju inte ha bastututtar, tydligen, det är ett uttryck som jag har lärt mig. Ni vet att de blir lite hängiga när det blir varmt. Så tjejer vill ha lite kallt, och killar vill ha lite varmt. Jag kan tänka mig att de stod och drog i kulisserna, säger hon och skrattar.

Det fick Sofia Wistam att tacka ja till en andra säsong av Naked attraction Sverige