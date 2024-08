Tv-tittarnas kritik mot Nyhetsmorgon: "Snälla TV4"

På sommaren, under semestertider, är det inte ovanligt att se nyhetsankare eller andra TV4-programledare vikariera för ordinarie programledare under morgonshowen. Men under måndagens Nyhetsmorgon fick tittarna se en helt ny person inta rollen som programledare.

Bredvid rutinerade Sofia Geite, var ingen mindre än Jona Källgren som vi vanligtvis känner igen som utrikeskorrespondent.

"Vet inte vad tittarna tycker"

I inledningen av programmet grattar programledarna namnen som har namnsdag dagen till ära, och Sofia passar på att även gratta sig själv som får äran att jobba med Jona hans första gång i Nymo.

– Hoppas det känns bra såhär 20 sekunder in i programmet, säger Sofia Geite.

– Hittills tycker jag det funkar bra, jag vet inte vad tittarna tycker, kontrar Jona Källgren.

– Underbart tycker tittarna, det vet jag på förhand, lugnar Sofia sin nya programledarkollega med att säga.

Vad tyckte tittarna?

Under de tre timmar långa morgonprogrammet hinner många tittare komma och gå. Och många tar sig även en vända till Nyhetsmorgons Instagramkonto för att lämna en kommentar, om lite vad som helst.

Varje dag publiceras en bild på Nyhetsmorgons Instagram på dagens programledare. Under måndagens inlägg med Sofia och Jona strömmar kommentarerna in om den debuterande programledarens insats. Och programledarinsatsen verkar ha gått galant enligt tittarna som ger beröm och hejarop i kommentarsfältet.

Foto: Skärmdump Nyhetsmorgon – Instagram

Jona är likt sina andra TV4-kollegor som Matilda Boza, Johan Macéus och Axel Pileby programledarvikarie under sommaren när ordinarie programledare har semester. Och på måndagens Instagraminlägg är majoriteten av kommentarerna positiva till båda programledarkollegorna.

Men det finns det dem som är lite mer skeptiska. En del av kommentarerna i inlägget menar att två programledare är överflödigt och att en räcker.

FOTO: Skärmdump Nyhetsmorgon Instagram