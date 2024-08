Amanda Bynes idag – visar nya utseendet

Amanda Bynes är barnstjärnan som fick sitt genombrott i filmen All that. Då var Amanda 10 år gammal. Nickelodeon-stjärnan Amanda Bynes följde upp med succéer som The Amanda Show, What I Like About You, Hairspray och She's the Man.

Amanda Bynes år 2001. Bildkälla: Stella Pictures

Amanda Bynes år 2009. Bildkälla: Stella Pictures

Amanda Bynes år 2009. Bildkälla: AP Photo/Dan Steinberg/TT Bild

Men år 2010 hände något med Amanda, som då var 24 år gammal. Karriären stannade upp, och det visade sig att Amanda Bynes kämpat med psykisk ohälsa och drogproblem. Amanda Bynes lider av både bipolär sjukdom och schizofreni.

Amanda Bynes åkte fast för fortkörning år 2012. Bildkälla: Stella Pictures.

Vad hände med Amanda Bynes?

År 2013 kulminerade allt i att Amanda hällde bensin på sin hundvalp, och på en grannes uppfart. Hon tände på. Det slutade med att Amanda tvångsvårdades på psyket, och det året blev Amandas mamma hennes förmyndare.

Nio år senare upphörde mammans förmyndarskap, och Amanda Bynes fick återigen kontroll över sitt liv och sin ekonomi.

– Amanda önskar avsluta förmyndarskapet. Hon tror att hennes tillstånd har förbättrats och att det inte längre är nödvändigt att hon skyddas av rätten, sa hennes advokat David A. Esquibias i en kommentar till amerikanska magasinet People.

Amanda Bynes i New York år 2014. Hon gick här runt och pratade för sig själv, rapporterade Daily Mail och E! Online. Bildkälla: Stella Pictures.

Ett år efter att mammans förmyndarskap avslutats så kom rapporter i amerikansk media om att Amanda Bynes gick runt naken i Los Angeles. Hon bodde då på gatan, något som bland annat Page Six och TMZ då skrev om.

Amanda Bynes före detta fästman Paul Michael berättade då att Amanda slutat ta sin anti-psykotiska medicin.

– Hon har slutat med sin medicin. Hon är vild, sa han till tidningen Page Six.

Därför är inte Amanda Bynes med i Quiet on set

Precis som många amerikanska barnstjärnor så har Amanda Bynes liv kantats av flera tuffa motgångar och missbruk.

I den nya dokumentärserien Quiet on set: The Dark Side of Kids TV så skildras den mörka sidan av barnkanalen Nickelodeon.

I serien så framkommer det uppgifter om barnskådespelare som blivit sexuellt utnyttjade, och hur flera av de anställda på kanalen dömdes för sexbrott. En av de anställda var bland annat en dömd pedofil som under sin tid på kanalen försökte grooma barn, något som rapporterats av Today.

Flera av personerna som anklagats i dokumentären har jobbat med produktioner där Amanda Bynes varit stjärnan – men Amanda själv har inte velat medverka i Quiet on set. Det är något som förbryllat flera tittare.

Så varför var inte Amanda Bynes med i Quiet on set? Jo, enligt källor till TMZ så delade Amanda helt enkelt inte samma upplevelser som de andra barnstjärnorna, och varken Amanda eller hennes familj ska ha råkat ut för några övertramp, sexövergrepp eller trakasserier.

Amandas föräldrar ska ha sett dokumentärserien och blivit väldigt tagna, sorgsna och äcklade över anklagelserna som riktas mot flera personer som hade topp-positioner på kanalen under den här tiden.

Nickelodeon har i ett uttalande beklagat det trauma som en av de sexutnyttjade barnstjärnorna tvingats utstå. De skrev vidare att de genom åren har tillsatt flera olika skyddsåtgärder.

Amanda Bynes år 2003. Bildkälla: Stella Pictures.

Amanda Bynes idag – visar nya utseendet

På Instagram har Amanda Bynes nästan en halv miljon följare, men hon har tagit bort alla sina bilder i det vanliga flödet.

Istället är hon bara aktiv på Story, och hon bjuder också sina följare på en del highlights. Det är där som hon nu avslöjar att hon har genomgått en stor skönhetsförändring.



Sedan genombrottet har Amanda Bynes ändrat sin stil radikalt. Hon har en tatuering av ett hjärta i ansiktet, färgat både hår och ögonbryn, samt experimenterat en del med fillers.

Amanda Bynes har varit blond med blå ögonbryn. Bildkälla: Instagram/Amanda Bynes

Amanda Bynes har nu mörkare hår och bryn. Bildkälla: Instagram/Amanda Bynes

Amanda Bynes har tagit bort sina fillers, berättar hon om på Instagram. Bildkälla: Instagram/Amanda Bynes

Men i ett nytt klipp på sin Instagram så avslöjar Amanda Bynes nu att hon har tagit bort fillers i läpparna.

Det finns ett medel som löser upp fillern, och det är det som Amanda nu använt sig av. Hon är nöjd med resultatet.

"Mina läppar var överfyllda förut. Nu är de tillbaka i en söt storlek", skriver hon till klippet.