Hemliga tecknet för att få ha sex i nya Paradise Hotel

Paradise Hotel är tillbaka – och produktionen har denna gång utlovat "det gamla Paradise Hotel".

Det var efter säsongen som sändes 2021 som reglerna för Paradise Hotel fick göras om samt att programmet döptes om till endast "Paradise". Detta efter att Toby Johnson kastades ut efter grova regelbrott.

Övergreppen polisanmäldes och produktionsbolaget Nent beslutade att stoppa den pågående säsongen från att fortsätta sändas. Även tidigare säsonger togs bort.

Men april 2022 kom beskedet att utredningen lades ned.

– Nu har alla förhör med de inblandade personerna hållits och min bedömning är att jag inte kan bevisa att brott har begåtts. Bevisningen är inte tillräckligt stark för att styrka brott, förundersökningen läggs därför ned, sa kammaråklagare Charlotte Frisack Brodin som var förundersökningsledare.

En av regeländringarna för säsongerna efter blev att deltagarna fritt kunde bilda par med vem du ville – oavsett kön. Paren behövde inte heller inte dela säng då dubbelsängarna byts ut mot enkelsängar

LÄS MER: Nu sänds inställda säsongen av Paradise Hotel – ilskan bakom kulisserna: “Ångest"

Även alkoholmängden stramades åt ordentligt och deltagarna fick inte vara berusade om de skulle ha sex.

Produktionen valde att ta med vad som hände inne på hotellet. Bildkälla: Viaplay

Men det nya konceptet gick inte riktigt hem i stugorna utan tittarna har istället längtat tillbaka till det gamla konceptet.

LÄS MER: Utredning om sexualbrott i Paradise Hotel läggs ned: "Kan ej bevisa"

Men nu har de väntat nog.

Paradise Hotel är tillbaka

Det var under måndagen som pressträffen för den nya säsongen gick av stapeln. Den nya säsongen utlovas vara som ursprungsformatet och i listan av deltagare ser vi en rad kända namn. Denna gång är det en kompott från både Paradise Hotel, Ex on the beach och Love Island Sverige.

Victoria Engström, 22, Stugun, @victoriaengstrm

Moa Melin, 24, Stockholm @Moaemelia

Hannah Johansson, 23, Linköping @Hannah.johansso

Shyrin Masoudi, 23, Göteborg @shyrinmasoudi

Amanda Fransson, 27, Hässleholm @amandafranssoonnn

Fredrik Olsson, 28, Rhodos (från Örebro) @fredrikolssonx

Ikenna Abika, 29, Älvsjö (från Göteborg) @youknowike

Mattias Helén, 23, Alunda @mattiashelen

Casper Wolter, 26, Stockholm @casperwolter

Diego Martinez Parra, 27, Stockholm @diegoxmami

Diana Moseni, 30, Göteborg @DianaMoseni

Bettina Buchanan, 29, Rhodos (från Halmstad) @bettinabuchanan

Emil Renmarker, 23, Trelleborg @emil_renmarker

Nya Paradise Hotel är äntligen här. Bildkälla: Viaplay

I den nya uppsättningen har reglerna lättats upp, bland annat med alkoholen då deltagarna får festa till det hårdare än de senaste två säsongerna.

– Vi fick dricka väldigt friskt men några kvällar ringde de upp mig och sa att nej Mattias nu får du inte bli fullare. Jag satt i synken och sluddrade så vi började även med att synka mig lite tidigare, berättade Mattias Helén.

Men sex-biten – den är fortfarande något mer åtstramad.

Bland annat finns det två sängar på varje rum.

Deltagarna berättade även att man innan det skulle bli "åka av" kunde visa mot kameran att det var på gång.

Emil Renmarker är med i nya Paradise Hotel. Bildkälla: Viaplay

Produktionen kunde då ibland ringa upp deltagarna på väggtelefonen och fråga om de båda var med på det hela. Någon gång kunde de även ta ut deltagarna från rummet för att försäkra sig om att båda ville vara intima.

– Det var väldigt kontrollerat och snyggt skött av produktionen, berättade Emil Renmarker.

Paradise Hotel har premiär den 9 september på Viaplay, TV3 och Pluto TV och sänds i 36 avsnitt.