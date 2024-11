Det betyder Robinson-Maximes stora tatuering på bröstet

Robinson 2024 är i full rullning och i år har pakterna och konflikterna duggat tätt. Någonting som var nytt för i år var att det inte bara var två – utan tre lag som tävlade om en plats i programmet.

Efter ett par veckor på ön har nu pakterna etsats ihop samtidigt som lagen blandats upp flertalet gånger. Det börjar även dra ihop sig inför sammanslagning och det sista som händer under veckans avsnitt var att ett gäng deltagare som fått gå iväg på en lunch fick två val.

De tre olika lagen i Robinson 2024. Bildkälla: TV4

Val nummer ett var att alla i sällskapet skulle få avnjuta en lunch i form av grillat kött, bea, grillade grönsaker, tzatziki, béarnaisesås och en stor karaff med rödvin.

Val nummer två var en amulett som gav en garanterad plats i sammanslagningen. Medan deltagarna läste upp reglerna började ett timglas med sand rinna vilket betydde att det bara hade två minuter på sig att bestämma hur de skulle göra.

Någon som ville vara med på lunchen men som inte fick var brandmannen Maxim Spasskiy.

Maxim Spasskiy är en deltagare i Robinson. Bildkälla: TV4

Maxim har varit med från start och har med näbbar och klor lyckats hålla sig kvar hela vägen men det är nu på slutet som han varit i både en och två konflikter. Bland annat gällande lunchen.

Maxim Spasskiy. Bildkälla: TV4

Deltagarna fick äta lunch. Bildkälla: TV4

En annan sak som många lagt märke till med den viljestarka brandmannen är att han har en stor tatuering på bröstet med en text.

Men vad står det egentligen?

Robinson 2024:Det står på Maximes tatuering

Maxime har flera tatueringar men det är främst en som man lägger märke till. Den sitter på bröstet och är en text.



Det som står är:

Bild från Robinson 2024. Bildkälla: TV4

"As long as i don't give up I have nothing to lose"

Det många inte heller vet är att Maxime i dag är god vän med Ramia Salgo som också är med i årets säsong. Det var i en intervju med Hänt som Ramia berättade att de umgås och hörs. Så pass att hon till och med pratat med hans fru.

– Jag och hans fru hörs på egen hand ofta. Både på telefonsamtal och sms. Så detta är verkligen äkta vänskap, avslutar hon.

Fint!