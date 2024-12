Agneta Sjödin står utan inkomst: "Lite tunt..."

Agneta Sjödins karriär i rutan spänner över flera decennier. Idag är hon en av Sveriges mest folkkära tv-profiler, och under åren har hon varit programledare för bland annat Agnetas smällkarameller, Fångarna på fortet, Gladiatorerna, Let's Dance och Bingolotto.

Gunde Svan och Agneta Sjödin var programledare för Gladiatorerna. Här år 2004. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Agneta Sjödin och David Hellenius var programledare för Let's Dance. Bildkälla:

Med åren har erbjudandena börjat tunnas ut mer och mer, och när hon fick sparken från Agnetas nyårskarameller så var det många tittare som blev upprörda.



– Jag fick sparken. Jag fick verkligen sparken. Du vet i dessa tider, vi är bara brickor i ett spel. Jag fick ett telefonsamtal från en exekutiv om att de skulle förändra. Sånt här räknar man med i min bransch, de förändrar ju saker och speciellt i dessa tider. De är ju desperata för att överleva där ute, berättade Agneta Sjödin i Morgonpasset i P3.

Agneta Sjödin idag

Agneta Sjödin går inte sysslolös för det. När hon gästade Rickard Olssons podd Hjälp, jag fyller 50 så berättar Agneta att hon startat en spirituell podd och en Youtube-kanal om UFO:n.

Agneta berättar att hon kände väldigt starkt att "nu är det dags".

– Nu är det dags att flytta och dags att skära ner på onödiga omkostnader, berättar Agneta Sjödin.

Hon bor idag i en lägenhet i Nacka. Agneta har skalat ner – precis som branschkollegan Mikael Tornving som valt att leva på endast 38 kvadrat, och som Rickard Olsson som nyligen sålde sin enorma lyxvilla i Nacka för att istället flytta ihop i lägenhet med sin flickvän Cathrine Hardenborg på Östermalm i Stockholm.

Agneta Sjödin om sin inkomst: "Lite tunt"

Även en lägenhet i Nacka kostar pengar varje månad. Hur har hon råd med allt nu när tv-jobben inte duggar lika tätt längre?

– Podden, författeriet, och nu den här Youtube-kanalen. Du har ju att göra. Men hur har du råd med hyran?, undrar Rickard Olsson i podden.

Agneta Sjödin. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

– Jag har ju savings. Nej men gjorde ju Bingolotto i somras, så att dom här tv-pengarna är jag oerhört tacksam över kan jag säga. För i år har det kommit in lite mindre och podden har inte heller dragit in, det har varit lite tunt med sponsorer. Det jag drar in där på podden dom finansierar ju i princip Youtube-kanalen. Men det är klart, jag tänker också att jag måste våga. Livet är kort. Det fanns en tid när man visste med säkerhet att dom ringer snart med något tv-knäck, man var rätt bortskämd, säger Agneta Sjödin.

Agneta berättar att hon fortfarande har tv-uppdrag, men att det helt enkelt inte kommer lika erbjudanden som tidigare.

– Men jag måste våga flyga. Leva min dröm, berättar hon vidare.

Så klokt – pengar är inte allt!