Rolf Lassgårds kryptiska svar om kärleken Beatrice

Rolf Lassgård är en av Sveriges mest älskade skådespelare, och har otaliga roller i bagaget. Vi har sett honom i populära produktioner så som “Utredningen”, “Händelser vid vatten”, “Jägarna” samt ”En man som heter Ove” – som dessutom var nominerad på Oscarsgalan för bästa utländska film och bästa smink. Han har också spelat i Hollywood-filmen “Downsizing” tillsammans med stjärnor som Matt Damon och Christoph Waltz.

Rolf Lassgård lever med kärleken Beatrice

2021 gick Rolf Lassgård och hustrun Birgitta Lassgård skilda vägar efter 38 år tillsammans. Men i februari 2023 avslöjade Aftonbladet att Rolf Lassgård hade mött kärleken igen i Beatrice. Efter att Rolf Lassgård kort därefter gästade Carina Bergfeldts intervjusoffa i SVT kom kärlekslivet ännu en gång på tal.

– Jag har träffat någon som betyder väldigt mycket för mig. Och vi ska undersöka detta i fortsatt lugn och ro, sa Lassgård i programmet.

Rolf Lassgård spelar Thorbjörn Fälldin i "Whiskey on the rocks"

”Whiskey on the rocks” har premiär julen 2024 i SVT, vilket är ny serie av flera av personerna bakom den Oscarsnominerade ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”. Och det är ingen mindre än just Rolf Lassgård som spelar statsministern Thorbjörn Fälldin i serien.

"Whiskey on the Rocks" beskrivs som en galen och tankeväckande satir, och handlar om de dramatiska dagar då den ryska ubåten U 137:s gick på grund på Torhamnaskär 1981.

Skådespelaren Rolf Lassgård, manusförfattaren Henrik Jansson-Schweizer, producenten Jan Marnell och regissören Björn Stein, aktuella med serien ”Whiskey on the rocks”. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Rolf Lassgård om rollen i nya SVT-serien "Whiskey on the rocks"

Nyheter24 träffade Rolf Lassgård på en pressträff på SVT, och frågade honom då om både den kommande serien och om privatlivet.

I den här serien så spelar ju du en verklig person. Hur har du gått tillväga för att porträttera honom så verklighetstroget som möjligt?

– Bosse Parneviks imitation av Thorbjörn Fälldin är någonting som jag har väldigt mycket på näthinnan. Så min första tanke var faktiskt att komma ifrån den, med både biografier och en massa klipp med Torbjörn levandes. Det var ju inte så enkelt att han bara sluddrade. Utan snarare var det ett ganska listig sätt att få tid på sig och tänka på vad han skulle svara helt enkelt, förklarar Lassgård och fortsätter:

– Och sen fanns det en punkt som vi faktiskt har gemensamt, jag och Thorbjörn Fälldin. Det är en roman som jag gjorde teater av på slutet på 80-talet som hette “Den stora vreden”, som var otroligt betydelsefull för Thorbjörn Fälldin och även för mig.

Rolf Lassgård. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hur väl tror du att du hade klarat rollen som statsminister i verkligheten?

– Ja, det hade nog varit svårt. Men jag är glad att vi hade honom som statsminister under de här dagarna. En man som verkligen stod med bägge fötterna på jorden. Jag skulle vara nervösare i dag.

Vem hade du tagit med ner i en ubåt om ni blev inlåsta?

– Det låter hemskt. Det måste vara någon som man har ett stort utbyte med och kan driva tiden där. En kär vän.

Du har en sambo, eller hur? Hur gör ni för att hålla romantiken vid liv?

– Jag har en sambo. Men det håller jag för mig själv, säger Lassgård med ett leende.

Hur ser en perfekt fredagskväll ut?

– Det är ju sommar. Det är bara att tända grillen.

Vad lagar du en sommarkväll?

– Lamm. Får, naturligtvis.

