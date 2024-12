Tareq Taylors skattesmäll – åkte dit för ekobrott

Stjärnkocken Tareq Taylor är en av årets deltagare i SVT:s succéprogram "Stjärnorna på Slottet".

Han är redan en folkkär profil då han fått svenska folket på fall när han vann TV4:s "Kockarnas kamp" 2017, samt att han har släppt flera kokböcker och tänt ljuset som julvärd 2021.

Man kan med andra ord säga att framgångarna avlöser varandra, men så har det inte allt varit.

Tareq Taylors svindlade inkomst

Förra året tog Nyheter24 en kik på Tareq Taylors svindlande inkomst. Under 2021 hade han en inkomst av tjänst på hela 763 098 kronor vilket motsvarar en månadslön på över 63 000 kronor.

Dessutom har en miljontillgångar i ett bolag.



Den enorma skattesmällen

I jakten på att hamna på "The white guide" gick Tareq Taylor all in. Vid tillfället hade han en liten restaurang som serverade både lunch och middag. För att bli bäst behövde han satsa allt på middagsmenyn med de bästa råvarorna. Han insåg snabbt att han även behövde byta lokal för att lyckas nå sitt mål.

Han hittade en ny lokal men den behövde saneras. Det var ett stort arbete men det lyckas, dessvärre innebar det en stor ekonomisk press framöver.

– Under den här perioden kom skattemyndigheten och knackade på dörren och jag kunde inte bokföring då, tack och lov kan jag det i dag. Men där och då så hade den som var ansvarig för att göra bokföringen felkonterat löner och kassor och satt det på ett och samma konto. Det är big time no no, det får man inte lov att göra, säger han i programmet och fortsätter:

– Hur mycket jag än kunde visa och bedyra att det stämde på kronan i betald skatt och arbetsgivaravgifter så såg dem ju ett skattebrott och fällde oss på alla punkter de hade tagit upp, vilket resulterade i att jag fick en gigantisk restskatt. Så pass mycket att jag var tvungen att sälja restaurangen. Åtta års slit från första restaurangen till den här dagen så det enda jag hade att ta med mig hem därifrån var en skuld på 1,6 miljoner ungefär.

Tareq Taylor i "Stjärnorna på slottet". Foto: Skärmavbild/SVT

