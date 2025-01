Nina Glimsell hyllas efter ärliga kropps-videon: "Vill visa er"

Influencern Nina Glimsell, 30, tog hela svenska folket med storm när hon dundrade in i Paradise Hotel-säsongen 2018. Under inspelningen föll hon pladask för deltagaren Marcelo Peña, som hon inledde ett förhållande med.

Relationen höll i cirka ett år innan Marcelo dumpade Nina för att istället svandyka in i en ny Paradise Hotel-säsong som spelades in 2019. Hjärtekrossad och ledsen fick Nina ett samtal från PH-produktionen som då undrade om hon ville åka efter och hoppa in i samma säsong som Marcelo. Detta tackade hon genast ja till.

LÄS MER: Nina Glimsell älskling – du är inte ensam

Paradise Hotel 2019. Bildkälla: Viaplay

När hon dök upp i huset kände inte Marcelo igen henne vilket fick kritiken att hagla mot den manliga deltagaren. Nina och Marcelo återgick i huset till någon form av på och av-relation. Men det som skulle komma fram senare var att han hade haft sex med alla tjejer utom en, Jennifer Carlsson.

Nina mötte starkt stöd från tittarna och blev under säsongen någonting utav en tittarfavorit. Det var därför inte så konstigt att Ex on the beach-produktionen ringde upp henne för att skrikhiva in henne i Ex on the beach 2020 (spelades in 2019) som ägde rum i Brasilien.

Där träffade hon Dennis Mlivic och profilerna blev snabbt blixtförälskade. Men efter ett år tog kärlekssagan slut och profilerna gick isär.

LÄS MER: Nina Glimsell gjorde kaos i TV-rutan – det gör hon idag

Efter det drog Nina sig tillbaka från tv-rutan och många undrade var hon tagit vägen. Då och då publicerade hon någonting på Instagram och en dag fick följarna syn på en manlig siluett som uppenbarade sig på bilden. Det tog dock något år innan Nina berättade vem det var.

Nina Glimsell hyllas efter videon

Det visade sig att hon hade träffat den fem år yngre, före detta hockeyspelaren Philip Elgestål, 25. Paret bor idag i en liten bit utanför Göteborg tillsammans med barnen Phoenix och Nicolina.

Nina driver i dag podden "MOM2MOM" tillsammans med Josephine Qvist. Tjejerna var båda med i samma säsong av Ex on the beach och blev därefter goda vänner.

Josephine Qvist, Sara Bolay och Nina Glimsell. Bildkälla: Discovery+

Utöver det så har Nina fortsatt arbeta med sociala medier där hon på TikTok följs av omkring 43 000 människor och på Instagram där hon följs av 122 000 människor.



På sina sociala medier visar Nina upp en ärlig bild av livet som småbarns-mamma och ber både tips och tricks kring hur man får vardagen att gå ihop. Men det finns även andra saker som folk älskar med Ninas konton.

Nina har tidigare pratat öppet om sina förlossningsskador och påpekat att hon anser att det är någonting man borde prata mer öppet om.

Nina berättade om sina förlossningsskador. Bildkälla: ninaglimsell/Instagram

"Om vi vill ha fler barn i framtiden blir det ett planerat snitt, ingen jävla människa ska få säga emot mig denna gången, är fortfarande arg och besviken på upplevelsen jag fick angående min förlossningsrädsla. Och se vilken förlossning jag fick? VÄRRE än det jag var rädd för...", skriver Nina Glimsell på Instagram.

Och precis som Nina önskat så fick hon snitt med sitt andra barn.



Denna gång valde hon att lägga upp en video på hur hennes kropp förändrats under graviditeterna.

Nina Glimsell visar upp hur hennes kropp förändrats. Bildkälla: ninaglimsell/TikTok

– Jag tänkte visa er hur min kropp ser ut... eller ja, min mage ser ut efter två förlossningar. Och jag ska vara ärlig och säga att jag känner mig väldigt nöjd. Första graviditeten fick jag mycket lös hud och bristningar och absolut fick jag det denna gången också. Men ja.. det kanske är för att man blivit äldre men jag känner mig nöjd med kroppen denna gång, berättar hon.

– Jag vet att det kommer att tighta till sig ännu mer allt eftersom och sen ska jag börja träna lite för att bygga upp mig lite då jag verkligen blivit svag under dessa graviditeter, avslutar hon.

Reaktionerna lät sig inte väntas på och hyllningarna haglade in från Ninas följare.

Några av kommentarerna. Bildkälla: ninaglimsell/Instagram

Videon i sin helhet kan du se här: