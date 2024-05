Nina Glimsell försvann från sociala medier – nu berättar hon varför

Influencern Nina Glimsell, 30, tog hela svenska folket med storm när hon dundrade in i Paradise Hotel-säsongen 2018. Under inspelningen föll hon pladask för deltagaren Marcelo Peña, som hon inledde ett förhållande med.

Relationen höll i cirka ett år innan Marcelo dumpade Nina för att istället svandyka in i en ny Paradise Hotel-säsong som spelades in 2019. Hjärtekrossad och ledsen fick Nina ett samtal från PH-produktionen som då undrade om hon ville åka efter och hoppa in i samma säsong som Marcelo. Detta tackade hon genast ja till.

Nina dök även upp i Ex on the beach Sverige där hon gjorde fullkomlig succé. Nina har många gånger hyllats av tittare som tycker att hon gör otroligt bra tv och livar upp vilken säsong som helst.

Nina Glimsell har varit med i både Paradise Hotel och Ex on the beach. Bildkälla: discovery+



Men idag har hon dragit sig tillbaka från strålkastarljusen. För några år sedan träffade hon nämligen den fem år yngre, före detta hockeyspelaren Philip Elgestål, 25. Paret bor idag i en liten bit utanför Göteborg tillsammans med sonen Phoenix.



Och nu har Nina gått ut med att hon är gravid igen.

"Nu vet ni varför jag varit lite inaktiv här. En liten knodd bakas i magen & jag har mått så extremt illa och kräks i flera veckor, så jag har inte kunnat göra nånting men det börjar vända nu. I november eller december kommer ett litet syskon. Ihhh!!! Vad tror ni det är för kön?", berättade hon.

Stort grattis säger vi!