Melodifestivalen 2025 är i full gång, och kommer att pågå hela vägen fram till den 8 mars när finalen gick av stapeln. Det svenska folket skickade Maja Ivarsson och John Lundvik direkt till final i den första deltävlingen, och Meira Omar tog sig till finalkvalet.

Den 8 februari är det dags för den andra deltävlingen i Göteborg. Där kommer tittarna få se Schlagerz, Nomi Tales, Kaliffa, Fredrik Lundman, Klara Hammarström. och Erik Segerstedt.

De tävlande i deltävling två. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Erik Segerstedt var medlem i EMD

Erik Segerstedt fick sitt genombrott 2006 i samband med sin medverkan i TV4:s Idol, där han lyckades knipa andra plats. Strax därefter startade han popgruppen EMD tillsammans med Danny Saucedo och Mattias Andréasson.

2009 tävlade han tillsammans med EMD med låten “Baby Goodbye”, och landade då på en tredjeplats. Året därefter splittrades gruppen. 2013 gjorde han comeback i Mello, tillsammans med norska Tone Damli. Deras låt “Hello Goodbye” tog sig till andra chansen där de slutade på en femteplats.

Erik Segerstedt och Tone Damli. Foto: Jessica Gow/TT

Erik Segerstedt tävlar i Melodifestivalen 2025

I år ställer Erik Segerstedt upp med låten "Show Me What Love Is", och Nyheter24 träffade honom på pressträffen i november 2024 där han berättade allt om den kommande tävlingen.

Vem är ditt största hot i hela tävlingen?

– Måns Zelmerlöw såklart. Men jag har en riktigt bra kontring på det där faktiskt. Men jag kommer inte berätta det nu, det kommer folk få se sen. Vi tävlar väl lite på samma konto förutom att jag inte har vunnit Eurovision. Men det är svårt att säga innan man hör låtarna så är det nästan omöjligt att veta vem som är ett hot.

Erik Segerstedt under torsdagens repetitioner inför deltävling två. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Vad är det värsta som kan hända på scen? Vad är du mest nervös för?

– Det värsta som kan hända är nog att rösten krånglar. Att man blir sjuk. Det är den största farhågan och mardrömmen. Man vill så mycket, men man kan inte. Man har fysiska begränsningar. Det händer ju. Den veckan är så jäkla intensiv med en massa andra grejer vid sidan av. Det kan hända att man hänger med en massa människor. Det är nog den största farhågan.

Danny Saucedo, Mattias Andréasson och Erik Segerstedt. Foto: Leif R Jansson/TT

Vad är det som har fått dig att ställa upp i Melodifestivalen igen nu?

– Egentligen är det inte någon självklarhet för mig att ställa upp i Mello. Det som fick mig att söka nu var att jag hade en låt som jag kände var värdig Mello och som verkligen passade in. För mig har det varit jätteviktigt.

– Jag har skickat in låtar förut och varje gång jag har skickat in så har jag verkligen känt att den här låten har chans att vinna. Så jag skulle aldrig skicka in någonting som jag åtminstone inte trodde kunde gå till final. Så det är nog mest det bara, att jag inte har varit så angelägen och ivrig om att vara med i Mello. Jag tror att det är bra att att mogna lite också.

Har dina gamla bandkollegor hört den här låten?

– De har hört den. Det är Mattias som har varit med och skrivit låten också, och proddat låten, så absolut. Jag och Matte och Danny käkade middag ihop, och då spelar jag upp låten för Danny också. Så japp, de har hört den.

– Jag och Matte älskar ju låten. Vi har ju gjort låten ihop. Så där är reaktionen från början grym. Och Dannys reaktion var också att han gillar låten.

