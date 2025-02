Det gjorde Tony Irving när han fick reda på Dermots sexköp

I totalt 13 års tid satt Dermot Clemenger i juryn för TV4:s stora underhållningsprogram Let's Dance, den största delen av tiden tillsammans med sina kollegor Tony Irving och Ann Wilson, även dom från dansens värld.

Men under 2024 stod det klart att TV4 bröt med Dermot. Själv ville han inte riktigt kalla det för sparken. I en kommentar till Aftonbladet sa han:

– De hade uppehåll och ändring i programmet så då väljer de en annan konstellation. Sparken låter lite drastiskt. Vi har haft uppehåll och inte haft kontakt så de provar en ny väg, sa Dermot Clemenger till tidningen.

Tony Irving, Ann Wilson och Dermot Clemenger år 2012. Bildkälla: Stella Pictures.

Då stod det också klart att Tony Irving skulle få stanna i juryn. Apropå att juryn då splittrades i och med att Dermot plockades bort så sa Tony Irving att han och Dermot jobbat ihop i 18 säsonger och är vänner.

– Det är självklart tråkigt när ett fungerande arbetslag tar slut, men som tur är är vi vänner och jag hoppas att det fortsätter, sa Tony Irving till Aftonbladet.

Men så blev det inte.

Dermot Clemenger, Tony Irving och Ann Wilson. Bildkälla: Stella Pictures.

Dermot Clemenger åtalades för flera fall av sexköp

Snabbspola fram ett par månader – närmare bestämt till i början av december 2024. Då rapporterade plötsligt flera svenska tidningar att en känd TV4-profil åtalas för över 30 fall av sexköp. Det framkom också att den manliga profilen erkänt alla sexköp – förutom ett. TV4-profilen var ingen mindre än Dermot Clemenger.

Sexköpen hade ägt rum på thaimassagesalonger runtom i Sverige. En kvinna som jobbar på en salong där Dermot köpte sex har i förhör berättat att han ibland kunde bli arg.

– Han visar det inte i salongen men när han ringer är han ibland arg. Många gånger kommer han inte när han har bokat, berättade hon vidare.

Dermot Clemenger erkände över 30 fall av sexköp. Bildkälla: Björn Larsson Roswall/TT Bild

En annan kvinna berättade att hon mår fruktansvärt dåligt över att hon behövt sälja sex. Hon hade gjort det för att klara sig ekonomiskt, och upplevde det som väldigt förnedrande, står det att läsa i förundersökningsprotokollet som Nyheter24 har tagit del av.

"Hon gråter mycket och uttrycker ångest över att behöva prata om det här ämnet. Hon berättar att det var en mardröm att behöva utföra de tjänster hon gjort", skrev förhörsledaren i sina anteckningar under förhöret.

Dermot Clemengers sökhistorik – det googlade han på

I förundersökningsprotokollet så framkom det också vad Dermot Clemenger hade googlat på. Hans sökhistorik skvallrade om att det fanns en oro hos honom att bli påkommen – och kanske sa den ett och annat om vad som komma skulle.

Några av de saker som Dermot Clemenger googlade på (samtliga felstavningar är hans egna, reds. anm), hämtade från förundersökningsprotokollet:

vag hönder om jag håller mig undan från polisen under preskribations period

preskriptionstid sexköp

preskriptionstid sexualbrott

vaf händer om jag intevyar emot delgivningen

är ett swish betalning tillräckligt stark bevis för sexköp

hur kan man bevisa sexköp

sexköpslagen fel i sverige

Sexköpslagen fel i sverige wikipedia

sveriges sexköp lag kritiseras i europa

när är ett brott preskriberat

innan åtal måste pklagaren presentera bevis

kan åtal sker under pågående röttegång

kan man få strafföreläggande provat

när kan polisen titta igenom dina kommunikationer

kan polisen se vart jag har varit ett halv år sen från min telefon

kan polisen läsa imessage

can information about erased pictures be found when a forensic exam is done on a phone

misstänker telefonen är hackad

kan polisen läsa messenger

när kan polis hämta din telefon data

Dermot Clemengers sökhistorik avslöjades i förundersökningsprotokoll. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Dermot Clemenger internationellt efterlyst

Dermot Clemenger bestämde sig för att hålla sig undan polisen och lagens långa arm. Han lämnade Sverige och gör alltså allt i sin makt för att undvika ett straff. Enligt uppgifter till Expressen så ska Dermot ha åkt först till England och sedan till Irland.

Sedan december 2024 har Dermot Clemenger varit internationellt efterlyst, och hans fall kom upp i TV3-programmet Efterlyst. Där gav försvarsadvokaten Johan Eriksson sina råd till Dermot Clemenger.

Först och främst tror inte Eriksson att Clemenger döms till fängelse vid en rättegång.

– Man kanske skulle kunna tänka sig att domstolen tycker att det där skulle kunna leda till fängelse, men han kommer inte att dömas till fängelse tror jag. Jag tror att det är andra påföljder, sa han.

Eriksson menar också i det stora hela att det är onödigt att hålla sig undan.

– Alla vet ju att han har erkänt de här brotten. Ska han låta bli att börja jobba? För om han börjar jobba så kommer man att hitta honom i England om han nu är där – för att undvika vadå?, frågade sig Eriksson.

Tony Irvings ord om Dermot Clemenger

Tony Irving och Dermot Clemenger går som sagt "way back". De har varit vänner i över 30 år. Men när sexköpsskandalen briserade så gick Dermot helt upp i rök.

Tony Irving. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Tony Irving försökte få kontakt med sin kompis och tidigare kollega – utan resultat.

– Jag kan säga såhär, när allting hände så messade jag Dermot för Dermot har varit polare till mig i 32 år, jag har känt honom sedan han var liten, men nej, vi har inte haft kontakt, berättar Tony Irving för Aftonbladet.

Tony Irving säger även i intervjun att "Dermot får stå för sitt" och att han tänker på Dermots anhöriga.