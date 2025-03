År 2001 hade den första Shrek-filmen premiär och julen 2026 kommer den femte filmen ha premiär. I dagarna släpptes filmens officiella trailer, och sedan dess har tittarna rasat.

År 2001 lanserades den första Shrek-filmen. Det är en datoranimerad film som handlar om det ensamma träsktrollet Shrek som tillsammans med sin vän Åsnan räddar prinsessan Fiona från den onde Lord Farquaad.

Fiona har dock drabbats av en förbannelse och förvandlas varje natt till en träsktroll. Shrek vet inte om förbannelsen men får till slut reda på den och Fiona vågar då visa hela sin personlighet. Filmen slutar med att Fiona permanent blir ett träsktroll och hon och Shrek blir ett par.

Det har efter första filmen kommit ytterligare tre Shrek-filmer: Shrek 2, Shrek den tredje och 2010 kom filmen Shrek - Nu och för alltid.

Shrek har blivit en ikon

Även om den första filmen lanserades 2001 så har Shrek hängt med och är en stor ikon. I flera länder kan man i dag gå på "Shrek rave" och det har gjorts flera parodier i sociala medier om Shrek.

Man kan även köpa utklädnader med Shrek och gå på "Shrek the musical".

När kommer Shrek 5 – här är svaret

Julen 2026 kommer det en femte Shrek-film, Shrek 5. I dagarna släpptes den officiella trailern inför filmen. Rollerna kommer ha samma röster som i de tidigare filmerna. Mike Meyers spelar åter Shrek, Cameron Diaz är hans hustru prinsessan Fiona och Eddie Murphy återvänder som Åsnan.

Men trailerna fick inbitna Shrek-fans att rasa.

Tittarna rasar efter nya Shrek-trailern

Anledningen är att Shrek i den nya trailern inte ser likadan ut som i de tidigare filmerna. I den nya animeringen ser han mer tillrättalagd ut och har inte lika skarpa drag.

I sociala medier så har många tittare rasat, och menar att det här inte är den Shrek de älskar.

"WHAT THE ACTUAL FUCK??? Vad har dom gjort med älskade shrek??? Im shook", skriver en tittare i sociala medier och flera håller med.

"Jag va sååå taggad! Å nu vet jag inte ens om jag vill se den".

"Detta gör mig hjärtekrossad".

"Han la sig under kniven i far far away".

"Näää va ledsen jag blir".

"Det ser skitdåligt ut!!! Inte shrek alls".

Tittarna: "Ser skitdåligt ut"

Trailern lades även ut på Shreks officiella Facebookkonto, och även där svämmade kommentarsfältet över med negativa kommentarer från besvikna och arga tittare.

Foto: Skärmavbild/Facebook

"Like AI made this, animation is awful".

"If it ain't broke don't fix it. Yet they go and change the animation... Noooo bueno".

"Why why did you change the animation. Why".

"What did they do to the animation".