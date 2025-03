Hasse Aro om förändringarna i nya Efterlyst

– Det är väldigt många fall som sticker ut. Till exempel det första mordet vi löste, när fästmön till en av förövarna ringde in. Vi har också haft fall där förövaren själv har ringt in och försökt lägga ut villospår. Och det har gått sådär. Vi har ju märkt att när våra reportage väcker känslor, när till exempel ett offers anhörig är med, då får vi in mycket mer tips.

Hur många tips får ni in per program?

– Det är väldigt olika. Det där varierar väldigt mycket. Dels beror det på vad det är för fall vi har. Har det exempelvis varit ett stort rån någonstans, då är det många som har sett någonting. Dels beror det också på om vi väcker känslor. Om offrens anhöriga är med eller offret själv är med och väcker känslor, då triggar det folk att ringa in. Det är just nu vanligt med gängrelaterat våld, och de som vet någonting ringer inte in. Och många har ju inte ens sett någonting, så de kan ju inte ringa in.