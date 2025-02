Så firar kändisarna alla hjärtans dag

Den 14 februari är kärlekens dag, och många firar genom att ge gåvor till sina nära och kära, eller kanske genom att gå ut och äta något extra gott.

Restaurangerna blir fullbokade på nolltid, och det blir rusning till blomsteraffärerna. Vissa spenderar den med sin partner eller med en vän, medan vissa andra kanske ser den som en helt vanlig dag i kalendern.

Så firar svenska kändisarna alla hjärtans dag 2025

Nyheter24 har frågat några av våra mest omtyckta kändisar om deras planer inför alla hjärtans dag.

Benjamin Ingrosso

Benjamin Ingrosso poserar med sina priser på P3 Guld. Foto: Anders Wiklund/TT

– Jag har aldrig riktigt fått uppleva alla hjärtans dag. Eller jag har inte gjort det på tio år, typ. Jag kommer nog vara i New York då. Så vi ska nog bara ut och käka jävligt god mat. Det är ju en romantisk stad, säger Benjamin Ingrosso.

Lisa och Henrik Borg

Henrik Borg och Lisa Borg inför premiären av Viaplays nya realitysatsning "Borgs 24/7". Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Egentligen så ska vi till Hawaii, men Lisa mår lite dåligt, berättar Henrik Borg.

– Du kommer att vara i Kenya då, inflikar Lisa Borg.

– Jag tror kanske att jag kommer att vara i Kenya, säger Henrik Borg med ett skratt.

Linnea Wikblad

Morgonpasset i P3:s programledare Linnea Wikblad. Foto: Anders Wiklund/TT

– Problemet är att jag har årsdag i min relation, det är alla hjärtans dag och jag fyller år inom loppet av tre veckor. Hur mycket ska man kräva av varje? Jag tycker synd om alla runt omkring mig, säger Linnea Wikblad.

Har du höga krav?

– Jag har ganska höga krav, men just när alla de här viktiga sakerna kommer samtidigt då får man ändå vara lite flexibel tycker jag. Så jag vet inte, det kanske blir någon liten “merge” mellan årsdagen och alla hjärtans dag. Vi får se.

Molly Sandén

Molly Sandén anländer till P3 Guldgalan 2025. Foto: Anders Wiklund/TT

– Vår grej är att ofta fira några dagar innan eller några dagar efter, för att inte bråka med alla andra romantiska par på restaurangerna. Då får man det lite luftigare och lite skönare, förklarar Molly Sandén.

Klara Hammarström

Klara Hammarström har tagit sig till final i Melodifestivalen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Jag ska vara med min kille faktiskt (Alexander Holtz, reds. anm.). Helt sjukt, berättar Klara Hammarström.

Så då flyger du till USA?

– Ja.

Vad ska ni göra då?

– Jag kanske inte vill säga så mycket men jag ska vara med honom i alla fall. Det är ganska långt bort för att resa för en alla hjärtans dag-resa, men jag åker fram och tillbaka.

Victoria Silvstedt

Victoria Silvstedt anländer till QX-galan. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Jag har inte ens planerat det! Hoppas jag blir surprised liksom. Annars får vi göra en sån här Galentine’s Night. Det gjorde jag ett år och det var ju so much more fun. Getting together with all the girls to get drunk, och ha lite party med tjejerna istället, berättar Victoria Silvstedt.



Hasse Aro

Hasse Aro vid Viaplays pressdag för vårens premiärer. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Jag är uppbokad på en grej som jag inte kan prata om som håller på hela dagen. Jag vet inte riktigt hur jag ska hinna uppmärksamma min fru den dagen. Det är ett dilemma jag har just nu, berättar Hasse Aro.

Lena Endre

Lena Endre och Martin Wickström. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Ja, hur tänker du fira mig i år?, frågar Lena Endre sin make Martin Wickström

– Det blir väl bli rosor som vanligt, svarar Martin Wickström.

Alexander Karim

Alexander Karim. Foto: Scott A Garfitt/AP/TT

Hur ska du uppvakta din fru i år?

– Det kan jag ju inte säga här! Hon står där borta så jag kan ju inte avslöja det nu. Och någon annan kommer bara sno min briljanta idé. Men jag har en plan, skojar Alexander Karim och fortsätter:

– Ett år, när vi inte bodde vi inte ihop, då skickade jag ett blombud i timmen i tolv timmar. Med lappar som blev en följetong så att hon kunde följa ett meddelande som tog slut på sista rosen.

Admira (Adam Risberg )

Admira (Adam Risberg) anländer till QX-galan. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Oh my god! Jag vill nog gå på dejt i år. Det vill jag göra på alla hjärtans dag. Men jag vet inte med vem.



