TV4:s Farmen byter gård - efter 11 år

Han berättar att förhoppningen är att programmet ska kunna utspela sig på gården under lång tid framöver. Men han kan inte avslöja helt hur avtalet med gårdens ägare ser ut.

– Jag kan inte gå in på detaljer såklart. Men vi har ett avtal med mark- och husägaren. Vi brukar hyra det på årsbasis. Vi gör också en del förbättringar för ägaren då vi drar in viss infrastruktur och avlopp och sådana grejer. Alla är nog glada och nöjda på sina olika håll, säger Joel Bendrik till Corren, via Hänt.