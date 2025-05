Pernilla Wahlgrens svar om Theo i Masked Singer 2025

"Masked Singer" 2025: Behrouz “Berra” Badreh och Carina Berg är nya i panelen

Panelen, som ska försöka gissa vilka kändisar som finns under dräkterna, består just nu av Måns Zelmerlöw , Pernilla Wahlgren , Behrouz “Berra” Badreh och Carina Berg . För Carina och “Berra” blir det den första säsongen som de sitter bakom jurybordet. Detta efter att de tog över platserna från Felix Herngren och Nour El-Refai .

De har åkt ut ur "Masked Singer" 2025

Avsnitt 7: Humorgruppen I Just Want To Be Cool – “Bläckfisken”